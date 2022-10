Pablo Lyle: familiares no han podido visitarlo, espera su condena con uniforme de reo

A Pablo Lyle todavía le quedan algunos días con la agonía latente para saber el veredicto final de los años que deberá permanecer en prisión luego que fue acusado de homicidio involuntario por la muerte, en 2019, de Juan Ricardo Hernández en la ciudad de Miami.

Desde el pasado 4 de octubre, fecha en la que se celebró la audiencia donde recibió los cargos, Lyle fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK) en Miami-Dade, se tenía previsto que este 26 de noviembre se llevara a cabo la audiencia final para conocer su condena, aunque este juicio no se celebró.

La defensa del actor pidió un nuevo juicio y será el próximo 14 de noviembre cuando se celebre y estará a cargo de la jueza Marisa Tinkler quien al parecer se molestó por sentirse indignada ya que el acusado no acudió al juicio de forma presencial sino vía zoom.

La jurista le preguntó: “¿Qué pasó esta mañana antes de yo decidir una nueva audiencia? ¿Qué pasó esta mañana cuando te traían a la corte?”, preguntó Marisa Tinkler.

Lyle quien apareció en pantalla con el rostro visiblemente tranquilo, vestido con traje de reo color rojo respondió: “Ayer me informaron que no era necesario que estuviera en la corte, que yo estuviera allí hoy dicho por mi abogado. Y esta mañana cuando me preguntaron yo les dije eso, que mi abogado me había dicho que no era necesario que estuviera allá hoy. Ha sido un poco como una confusión. Es mi primera vez y no sé cómo trabaja esto. Yo solo les dije lo que me dijo mi abogado”.

En la corte se encontraba la hermana de Pablo, Silvia Lylie junto a Lucas Delfin, quienes se emocionaron al verlo luego de varias semanas en reclusión.

Sin ofrecer mayores declaraciones agradecieron a los periodistas el apoyo recibido para el intérprete de Esteban en “Por siempre mi amor”.

“No podemos hacer ninguna declaración, pero gracias… Gracias por estar aquí... No se aceptan visitas”, dijo Silvia dijo cuando le consultaron puntualmente si habían podido verlo, y respondió que el contacto ha sido únicamente por videollamadas.

En el contacto virtual se pudo ver por primera vez a Pablo Lyle vestido con traje de reo color rojo. Según la periodista Tanya Cherry quien ha seguido el caso desde que se originó, el color rojo en la vestimenta de un preso de Florida tiene un significado importante porque es de “alto perfil”.

El actor de 36 años deberá esperar unas cuantas semanas para conocer en una nueva audiencia la orden de su sentencia.