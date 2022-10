Con emotivo mensaje Zudikey Rodríguez y Pato Araujo anuncian la llegada de su bebé

Zudikey Rodríguez y Pato Araujo han dado la mejor noticia a sus seguidores, una de las parejas consentidas de Exatlón México anunciaron que se convertirán en papás.

Zudikey Rodríguez y Pato Araujo

En redes sociales, ambos compartieron el mismo mensaje, en el cual se puede leer:

“La bendición más grande que Dios nos puede dar, ha llegado. Estamos embarazados”, se puede leer en el inició del mensaje, y continúa, “nuestra felicidad es la más especial, somos muy afortunados de que nuestro amor dará vida propia al ser más amado para nosotros. Les anunciamos con toda la alegría que nos invade, la noticia de que pronto seremos padres”.

La pareja también detalló que Zudikey Rodríguez cuenta con 14 semanas de gestación, la cuales describió como “maravillosas”. “Poder sentir a nuestro bebé y escuchar sus latidos nos ha llenado del sentimiento de amor más grande”, dijo la atleta en el comunicado.

La pareja también reveló otros detalles. “Nuestro bebé crece cada día con tanta fuerza, hemos tenido la dicha de verlo, se mueve con tanta vitalidad, logramos ver sus manitas, sus piernitas, su carita y todo su cuerpo pequeñito. Es increíble el milagro de la vida que crece dentro de otro ser”.

Además tanto, Zudi como Pato Araujo comentaron se sentir por la dulce espera.

“Para mí como su mamá, es una bendición poder ser uno mismo, cuidarlo, alimentarlo, protegerlo será mi deseo y causa mas grande, agradezco a mi Dios por volver a convertirme en madre del ser mas increíble”.

“Yo como papá, estoy muy emocionado y nervioso, no quiero que le falta nada a mi esposa y a mi hijo, estaré ahí en todo momento para llenarlos de amor y protección, son mi familia y motor más grande”.

Y concluyeron, “les compartimos este amor con mucho cariño, porque ustedes familia y amigos, han sido testigos de esta linda historia que queremos seguir escribiendo, ahora los tres”.

Posterior a esta publicación, Zudi también compartió un video contando su historia de amor.

La velocista ya se convirtió en madre un vez, pero su hijo falleció. Zudikey Rodríguez compartió ante las cámaras de Ventaneando el duro momento que pasó con el fallecimiento de su hijo.

“El nacimiento de Ethan fue lo mejor que me ha pasado en la vida, he aprendido a vivir con este dolor día con día porque no ha sido nada fácil”, y detalló, “él muere a los tres años en un accidente en un tractor al lado de su papá. En un pequeño descuido, el niño cayó y la llanta del tractor… la cabecita de él quedó abajo de la llanta y el muere instantáneamente. Fue un golpe muy duro para todos”.

El hecho ocurrió cuando Zudi tenía 22 años y se encontraba participando de una olimpiada. “Yo estaba en una Olimpiada Nacional. Cuando recibí la noticia me dijeron que mi hermano había sufrido un accidente, no mi hijo, entonces tuve que viajar de emergencia pensando que mi hermano estaba hospitalizado. Mi mamá fue la que me dio la noticia”, contó.