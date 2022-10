Julián Gil despierta suspiros en redes sociales tras publicar fotos tan antiguas como sensuales

Uno de los hombres con una figura llamativa y sexy que capta la atención de sus fans, aparece en su Instagram con imágenes sensuales. Se trata de Julián Gil, el actor argentino que ha representado diversos papeles en telenovelas mexicanas quien deslumbra a sus fanáticas con fotografías que a pesar de ser antiguas, han despertado unos cuantos comentarios.

El actor de 52 años subió un carrusel de fotos en su Instagram para recordar un momento de su vida cuando posó para Agenda ‘Rompiéndo el hielo’ Quebec Canadá. Lucía su cuerpo casi desnudo y con cabellera más larga. Revivir este momento, levantó la imaginación de sus seguidoras: “Santo Cristo. Se me atragantó el pan que me estaba comiendo”, “Tú quieres que me dé un infarto verdad?”, “Lo que se está comiendo mi @valmarin_r pura carne prime, con todo respeto”, “Ayyy julian como olvidar esos años de gloria”, son algunos de los comentarios.

El actor de ‘Eva Luna’, ha sido imagen de diferentes campañas incluyendo los calendarios creados para mujeres. Estas propuestas fotográficas, han servido para recaudar fondos a favor de diversas organizaciones de obras sociales.

Julián Gil se inició en el teatro con la obra ‘Por el medio si no hay remedio’ en 1995 en Puerto Rico, después vinieron otras obras como: ‘El crimen del Padre Amaro’, ‘Sexo, pudor y lágrimas’ y ‘Nueve semanas y media’ junto a Luisa de Los Ríos, entre otras. En la pantalla debutó en el año 2009 con ‘Sortilegio’.

Actualmente sigue siendo el conductor de ‘Siéntate quien pueda’, una propuesta de programa de entrevistas donde el artista también se destacada en la faceta de la conducción de Televisión.

Julián Gil protagonizó uno de los momentos más escandalosos de la farándula junto a la actriz Marjorie de Sousa, debido a la batalla judicial por la custodia de su hijo Matías. El galán suma más de cuatro años sin ver al menor, por lo que volvió a dirigir un mensaje a la madre del pequeño.