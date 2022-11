¡Quiero uno! Abuelito vende dibujos para comprar leche a sus nietos

Todos los días las personas salen a la calle para conseguir un poco de dinero. Los adultos mayores sufren de constantes ataques y burlas a la hora de buscar un empleo. Sin embargo, sus necesidades los obligan a conseguir una oportunidad. Tal como Don Armando, el abuelito que camina por varios kilómetros para vender sus dibujos.

Así es, el anciano recorre las calles de Guadalupe, Nuevo León, en busca de alguna persona que quiera adquirir un dibujo. Todo lo recaudado es para comprar un poco de lecha a sus nietos:

Posted by Hector Villanueva on Monday, January 10, 2022

“El señor estaba llorando porque quería vender sus dibujos para para llevarles una leche a sus nietos y no traía dinero me la vendía el dibujo de la virgencita a $20 y le di $100 y se puso a llorar porque se sentía feliz y me dijo que yo era un ángel. Si lo ven cómprenle esta pasando en la colonia san Sebastián en Guadalupe”, publicó Héctor Villanueva.

Asimismo, el usuario compartió un video del hombre quien, con ayuda de un bastón, caminó con destino a su hogar con un poco de dinero para alimentar a su familia. La grabación suma más de 330 mil reproducciones: “Dios le de fuerzas y que haya mucha gente que haga buenas obras ak apoyarlo a él” o “Dios lo bendiga al señor”, son algunos de los comentarios que realizaron algunas personas para desearle el bien al señor.

