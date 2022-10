Andy Benavides se olvida de Halloween y se adelanta a la celebración de la Navidad

Mientras algunos se preparan con sus disfraces para celebrar el día de Halloween o Noche de Brujas, la influencer Andy Benavides pasó de largo esta celebración y se preparó de inmediato para la Navidad, por ello compartió en sus redes sociales algunas fotografías en una decoración completamente navideña.

Acompañada de sus 3 pequeñas hijas; Alía, Aria, Andy y el cuarto que espera, la famosa oriunda de Monterrey se mostró feliz al ritmo del clásico “All I Want for Christmas Is You” interpretada por Mariah Carey.

Andy Benavides se adelanta a celebrar la Navidad junto a sus hijas Foto: @andybenavidesm

Andy de 35 años también compartió en sus historias imágenes de la sesión de fotografía que le hicieron en su hogar, al igual que explicó porqué opta por adelantar la decoración de la navidad en el mes de octubre.

“Mom es la culpable de que aquí en esta casa todos estemos obsesionados con Christmas, ella pone todo lo de Navidad desde bien temprano en el año y mi hermana está obsesionada con Halloween y pone desde hace años, total”, expresó la creadora de contenido digital.

Benavides quien forma parte de una de las familias más potentadas en Nuevo León, sus padres son Mauricio Benavides y Norma Morales. Forma parte de la descendencia de Felipe de Jesús Benavides Pompa, fundador de la cadena de Farmacias Benavides.

“Ahora que me pongo a pensar y reflexionar, se me hace que moma se acostumbró a montar todo lo de navidad desde muy temprano, desde octubre, para que nosotros pudiéramos disfrutar con ella porque ella a mediados de noviembre y diciembre básicamente se desaparecía porque tenía un negocio que le exigía mucho”, comentó la experta en moda.

En menos de 10 años, Andy se ha convertido en una de las influencers de moda, estilo de vida, belleza y cuidado personal más importante de la región, incluso del país, logrando capitalizar a un público que asciende a un millón 300 mil seguidores en redes sociales.