Ángela Aguilar domina el arte de la seducción: ‘estamos rompiendo estándares de belleza’

Tras cantar en el desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México, la cantante llegó este domingo para presentarse en las Fiestas de Octubre en Guadalajara. La hija de Pepe Aguilar vive un gran año, al que suma sus nominaciones al Grammy Latino y el desfile que hará para Rihanna en noviembre.

“Firmé como cinco contratos donde yo no podía decir nada y creo que me van a quitar mi primer hijo si digo algo (risas), lo que les puedo contar es que me encanta apoyar marcas con las que yo tengo la misma iniciativa que ellos. Creo que la marca de Fenty de Rihanna es una marca inclusiva, que de acuerdo a tu género, color de piel, te apoya y siempre hay algo para ti, eso es lo más importante. Todos estamos buscando un lugar donde podamos sentirnos cómodos y ella abre las puertas a que lo haga. Me enteré hace poquito que soy la primera mexicana en hacer esto”, compartió a su paso por Guadalajara.

Ángela Aguilar domina el infinito y más allá, 2022.10.30 Auditorio Benito Júarez, Zapopan, Jalisco, Rueda de Prensa Angela Aguilar en la Edicion 2022 de las Fiestas de Octubre © D.R. Libni Palacios / Sergio Garibay (SERGIO GARIBAY /LIBNI PALACIOS)

La joven, de 19 años, es la única mujer con dos nominaciones a los premios Latin Grammy: Mejor Álbum de Música Ranchera y Mejor Canción Regional Mexicana. Además, promociona sus propias muñecas que van más allá de ser un juguete.

“Creo que el concepto de Mexicana enamorada, el concepto de la muñeca, el concepto de un nuevo proyecto que estamos sacando ahorita con esta imagen, es solamente traerle orgullo y honor a México, que las niñas y niños se sientan cómodos con su propio piel, en mi caso siendo méxico-americana. Creo que es una bonita manera de aprender de México en algo súper digerible como una muñeca con vestidos y bordados. Queremos sembrar una semilla para se sientan orgullosos de sus tradiciones, cultura y aprendan un poco más de lo bonito que son las artesanías mexicanas”, explicó.

La cantante y compositora señaló en tono de broma que se ha convertido en la Mariah Carey del Día de Muertos, en alusión a que Mariah Carey es un icono de la Navidad, “mi papá se va a enojar cuando escuche esto: soy como la Mariah Carey del Día de Muertos, al cantar La llorona”.

Nota relacionada: Ángela Aguilar desfilará para la marca de lencería de Rihanna

Empoderamiento femenino

“Crecí con mujeres muy poderosas, crecí con ejemplos, con mujeres increíbles como mi mamá, abuela, tía, cada quien en sus cosas, ellas fueron las mejores y son las mejores que me enseñaron que mi voz valía igual que otra voz, que mi opinión vale igual que otra opinión. Las muñecas es como tener una forma de terminar con esos miedos que nos creamos, cada quien tiene una voz y la sabe usar. La frase ‘Que nunca apaguen tu voz’ es una expresión con fuerza. Mi forma de expresar es cantar, pero la gente se expresa de cualquier forma y esta muñeca ha causado muchas cosas, no solo corte de cabello (risas), aparte de eso estamos enseñando y rompiendo estándares de belleza, es lo más bonito”, compartió.

Ángela Aguilar domina el infinito y más allá, 2022.10.30 Auditorio Benito Júarez, Zapopan, Jalisco, Rueda de Prensa Angela Aguilar en la Edicion 2022 de las Fiestas de Octubre © D.R. Libni Palacios / Sergio Garibay (SERGIO GARIBAY /LIBNI PALACIOS)

Ángela Aguilar domina el infinito y más allá, 2022.10.30 Auditorio Benito Júarez, Zapopan, Jalisco, Rueda de Prensa Angela Aguilar en la Edicion 2022 de las Fiestas de Octubre © D.R. Libni Palacios / Sergio Garibay (SERGIO GARIBAY /LIBNI PALACIOS)

Aclara rumores sobre el dueto con Yuridia

“Se me hace de lo más feo que comparen a las mujeres y nos pongan una contra la otra, eso es lo más terrible que puede hacerse. Yuridia y yo estamos para levantarnos, apoyarnos y para ser exitosas juntas, más en una canción que es mía, que compuse junto a mi papá. La admiro mucho y tiene una de las voces más privilegiadas de México, de Latinoamérica y es bonito cantar con una señora con tanta experiencia y tanta voz”, puntualizó Ángela.

Salud mental

“Tengo una psicóloga que no la suelto en toda la semana, que me cuestiona. La salud mental ha sido un tema sumamente importante, un tema que no debe guardarse porque no es algo que debas estar arrepentido de enseñar o no orgulloso, es de una persona muy fuerte saber y pedir ayuda, yo me trabajo cada semana. La salud mental debe discutirse en la mesa y no debe ser un tabú”, confesó.

Lanza línea de perfumes

“Este es un proyecto que hemos trabajado un año, un proyecto hecho por manos y visionarios mexicanos, son tres fragancias. Vienen en tres diferentes cajas que juntas son los colores de la bandera mexicana: verde, blanco y rojo. Se ponen a la venta este 15 de noviembre. Creo que soy mejor cantante que vendedora de perfumes, pero son productos que creo en ellos. Estarán disponibles en Amazon, Mercado libre y Mi tienda libre; además quiero abrir islas en plazas comerciales para ir a ciudades y platicar sobre las muñecas y perfumes”, dijo Ángela, quien añadió que la familia Aguilar abrió una tienda en el aeropuerto de Zacatecas.