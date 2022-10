En MasterChef Celebrity hay ‘Cocina de Muertos’, Talina Fernández quedó eliminada

La competencia de comida que se vive en México está cada vez más intensa. Ya han sido expulsados 11 de sus participantes. Este domingo reinó una noche dedicada a la ‘Cocina de Muertos’ y también salió eliminada una de sus favoritas.

El reto de la noche

La cocina se adorna de tradición y emociones, platillos compuestos de grandes memorias a propósito de celebrarse Halloween, las celebridades tuvieron que preparar una comida típica de estas fiestas. El reto de eliminación consiste en hacer ‘pan de muerto’.

Los famosos cocineros tuvieron muchos problemas en la preparación del reto asignado. Algunos no siguieron correctamente las instrucciones de la chef Andrea Lugo quien ofreció una máster class. La preparación del pan no quedó exacta, ya que aplicaron mucho jugo de naranja. Otro importante punto que debían prestar atención, era el relleno, pues tenían que realizarlo para rellenar su pan de muerto.

Entre lágrimas y mucho cariño se despidió Talina

La aclamada periodista se despidió de la cocina más famosa de México rodeada de aplausos y mensajes de afecto de sus compañeros. Talina Fernández fue la emotiva, pues recordó a su hija Mariana Levy y contagió su melancolía a sus compañeros y Tatiana, quien derramó algunas lágrimas. A pesar de sus esfuerzos, Talina Fernández fue eliminada de MasterChef Celebrity y Lorena Herrera rompió en llanto, pero ella le auguró que sería la ganadora.

Ricardo Peralta expresó, “Si de alguien me encariñé fue de esa ser humana”, admitió el comediante, mientras que Lorena Herrera reconoció que “Era la única que digo ‘no quiero que se vaya nunca’”.

Talina Fernández es la expulsada de esta semana en MasterChef Celebrity



La conductora agradeció por el tiempo que estuvo en el concurso y pidió mayores oportunidades laborales para las personas de la tercera edad...https://t.co/hRcuVPaMuW pic.twitter.com/fLZ0b6SCKu — Ad Colima (@AdColima) October 31, 2022

Antes de Talina despedirse dijo unas palabras: “Yo no me voy triste, me voy con la sensación de que cumplí una ambición más en mi vida. Que Dios me los bendiga a todos”, agregó.

En este episodio, Talina no logró la consistencia en su plato por exceso de harina. Para ella no es costumbre preparar esta comida tradicional mexicana.

"La gente mayor debería tener oportunidad de trabajar, porque si bien somos más lentos, también somos mas sabios" - Talina Fernández#MasterChefCelebrity pic.twitter.com/leOrbFxSo9 — El Primo de México (@PrimoDeMexico) October 31, 2022

Nadia está de regreso

En este programa la producción de MasterChef Celebrity decidió traer a Nadia de vuelta a la competencia, luego de haber sido eliminada en el sexto capítulo.

Esta decisión no fue bien recibida para el público y enviaron sus mensajes: “Una injusticia verdaderamente haber metido a Nadia, terrible decisión de la producción en hacer ese cambalache. NO ME GUSTÓ NADA”, “Si tan difícil que dejaron regresar a una de las que menos lo merecía. Dejen su rollo! Nadia no debe estar ahí y lo saben”, “Cómo para qué regresaron a Nadia? Va a sacar disco y quieren metérnosla a fuerza para hacerle publicidad cada domingo de Masterchef?”, son algunos de los comentarios.