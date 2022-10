Octavio Ocaña: Así recuerda su ex prometida al actor a un año de su muerte

Exactamente el 29 de octubre de 2021, el actor Octavio Ocaña perdió la vida de manera trágica y sospechosa luego de que fuera perseguido por algunos policías, un hecho que hasta la fecha se encuentra bajo investigación. Una muerte que dejó un vacío para fanáticos, artistas y familiares, quienes lo recuerdan como una gran persona y artista.

Esta vez, al cumplirse un año de su pérdida física, su ex prometida Nerea Godínez decidió compartir con todos un emotivo mensaje en donde expresa todo el cariño que aún mantiene por el intérprete del pequeño ‘Benito’ en ‘Vecinos’.

“Y así sin más... Llegamos al año. Y es que cuando la vida no te sabe, los días solo pasan y pasan y pasan, sin sentirse, sin importar. Quisiera decirte que todo está bien, pero no es así... aunque este año si he ido aprendiendo a vivir sin tu presencia, porque vivir sin ti sería imposible. Siempre estás en mis pensamientos”, escribió Godínez en su cuenta personal de Instagram en la que aparece con el apellido González.

Asimismo, junto a una recopilación de videos en la que aparece junto a Octavio, la joven continuó diciendo lo importante que él fue en su vida y la manera en que ha intentado junto a su familia ir recuperándose de su pérdida.

“Acá todo empieza a mejorar, he reído a carcajadas con tu mami, he paseado a muchos lugares con Bertha, hemos llorado, reído y cantado. Pronto conoceré a tu sobrino. Anita me mantiene al tanto de todo su proceso”, explicó, agregando también que continúan las investigaciones hasta hacerse “justicia” y que al igual que ella, sus amigos y familiares siguen extrañándolo.

“Tu papá no se rinde, ni se rendirá hasta hacerte justicia, le dolerá tu partida eternamente. Tus verdaderos amigos siguen procurándome y cuidándome. El Ferchito no se ha rajado y ha sido mi más fiel consejero, quien más mal me ha visto y el que más ha estado. Como dije, hemos ido encontrando la forma de seguir sin ti. Te amo y te amaré eternamente”, finalizó diciendo Nerea en el post que tiene hasta ahora más de 22 mil me gusta, en donde también se aprecian los comentarios de apoyo por parte de fanáticos de Octavio Ocaña.