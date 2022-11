“Bad Bunny no contesta mis llamadas”: Don Francisco se queja del cantante por no darle una entrevista

Bad Bunny es, en estos momentos, el artista número uno del mundo, así los reflejan sus números de reproducción en plataformas streaming, la venta de sus discos que permanece en los primeros lugares de las listas, y sus conciertos de estadio en varios países del continente americano.

En su reciente visita a Chile, los programas de televisión hicieron eco del concierto del puertorriqueño en el Estadio Nacional. Entre esas personas el popular presentador, Mario Luis Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco.

Al presentador chileno le preguntaron por un mensaje que le enviaría al ‘Conejo Malo’ y dijo: “Cuando hablen con Bad Bunny díganle que yo fui el primero que lo llevó a la televisión, y nunca he podido hablar con él”.

Primera entrevista de Bad Bunny en la televisión

El presentador chileno recordó que en ese momento, en el 2018, el intérprete de ‘Safaera’ tenía una actitud muy simpática, distinta a la que a veces muestra como artista.

“Fue muy interesante en ese programa, porque él viene de una modestia absoluta. Él era una de las personas que ayudaba a llevar los paquetes en los supermercados, y ahí fue que lo empezaron a escuchar. Imagínate a lo que ha llegado”, recordó Don Francisco en el noticiero meganoticias de su país.

“Lo he llamado varias veces (...) pero después no me contestó. Entonces dije, bueno, si no me contesta, es porque no me quiere contestar. A lo mejor ahora, como este programa tiene tanto rating, alguien le dice ‘oye Bad Bunny recuerda que Don Francisco quiere entrevistarte’”

El cantante boricua se encuentra en Argentina como parte de su World’s Hottest Tour donde visitó varias ciudades de los Estados Unidos y ahora participará en varios países de Latinoamérica.

Entrevista de Bad Bunny con Don Francisco