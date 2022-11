Cuál es la relación de Shakira con Tommy Mottola, el esposo de Thalía

Cantar en inglés marca un antes y un después en la trayectoria artística de Shakira. En noviembre de 2001 la diva colombiana lanzó su primer álbum en inglés, Laundry Service.

Muchas de las canciones las escribió en Uruguay, en esa época era novia de Antonio de la Rúa.

“Laundry service fue el boom a nivel mundial y después su tour de la mangosta, para mí su mejor gira hasta el momento, la terminó de consolidar como una superestrella internacional!”, opinó uno de sus seguidores.

También obtuvieron gran repercusión en ese álbum los sencillos Whenever Wherever y Underneath Your Clothes.

Shakira siempre ha confesado que su música proviene de sus sentimientos más profundos y de lo que va sintiendo en cada etapa de su vida.

Varias personas han marcado su vida de diferentes maneras, siendo el magnate Tommy Mottola una de las figuras a quienes agradeció su ingreso al mercado anglosajón.

Tommy Mottola, está casado desde 2000 con Thalía. Antes estuvo casado con Lisa Clark, entre 1971 y 1990; y Mariah Carey, cuyo matrimonio duró entre 1993 y 1998.

El empresario de 74 años y Thalía, de 51, son padres de Sabrina Sakaë Mottola y Matthew Alejandro Mottola Sodi. De los anteriores matrimonios de Mottola, cuya fortuna se estima en unos 400 millones de dólares, también nacieron Michael Paul Mottola y Sarah Lisa Mottola.

¿Qué piensa Shakira de Tommy Mottola?

En 2007 Thalía entrevistó a Shakira durante un programa radial llamado Conexión. En esa oportunidad Shakira estaba de gira en Alemania y desde allí atendió la llamada para participar en el programa de radio conducido por Thalía.

Mucho se ha especulado sobre la presunta rivalidad entre Thalía y la cantante de “Monotonía”, pero al parecer no son más que enfoques amarillistas.

Shakira expresó que no podía creer que Thalía la estuviera entrevistando. Fue una conversación muy fresca y entretenida entre dos divas.

“Tú tienes una fonética muy bella”, le comentó Thalía durante esa entrevista, al hablar sobre la influencia del papá de Shakira, don William Mebarak Chadid, en su ascenso como compositora.

“Además de lo que dices en tus líricas, los movimientos que te avientas flacas”, le dijo Thalía a lo que Shakira le respondió que era un honor ser entrevistada por la mexicana.

En esa entrevista Shakira contó que Tommy, en esa época era presidente de Sony Music Entertainment, le dio la oportunidad de cantar en inglés cuando apenas manejaba el idioma.

El respaldo de Gloria Stefan y su esposo, Emilio, fue clave para que una apuesta tan arriesgada.

“Tommy fue muy importante porque fue la persona dentro de la compañía que me dio la oportunidad de cantar en inglés, cuando casi que ni podía hablar muy bien el inglés en ese momento, lo hablaba, pero ahí, lo mascaba como gato boca arriba, pero tuvo una gran confianza en mí y eso es algo que jamás olvidaré”.

Y también Emilio y Gloria sin ellos tampoco me hubiera atrevido fueron las personas que me impulsaron a dar ese gran paso y cambió mi vida para siempre.

“Fueron ellos los que me tiraron al agua sin saber nadar y es algo que les agradeceré toda la vida”, recordó en otra entrevista.

“Te quiero flaquita”, se despidió Thalía en una amena entrevista.

Shak recuerda que la primera canción que hizo en inglés la hizo con un diccionario en la mano.

