Pepe Aguilar da positivo a Covid: ‘no esperaba ser positivo de esta tarugada’

La familia Aguilar llegó desde la semana pasada a Guadalajara, para realizar varias presentaciones en el marco de las Fiestas de Octubre, que cerraron este lunes con la presentación de un evento multimedia en Calaverandia, el parque temático del Día de Muertos.

Al lugar llegaron, Leonardo y Ángela Aguilar, “estamos rompiendo fronteras cada fin de semana tenemos llenos totales, ahorita con lo de Rihanna, soy la primera mexicana que lo estoy haciendo; además, acabo de sacar mi primera línea de perfumes y estamos con la muñeca es un gran fin de semana para los Aguilar, de verdad un privilegio por estar aquí (Guadalajara)”, compartió Ángela.

El gran ausente durante el evento del lunes por la noche, fue Pepe Aguilar quien de manera sorpresiva se enteró que es positivo a Covid, por lo que tendrá que estar un par de días más en la ciudad.

“Los saludo no con mucha alegría, estoy un poco frustrado de no poder estar ahí con ustedes, pero ya saben los tiempos que vivimos en estos momentos con el virus éste que a todo mundo le da. Yo me había salvado durante dos año y cachito, ayer por la tarde de pura tarugada me hicieron una prueba, porque se la estaban haciendo a todo el mundo y que salgo positivo, yo siempre he sido muy positivo; la verdad, no esperaba ser positivo de esta tarugada”, informó el cantante, a través de un video.

Pepe Aguilar da positivo a Covid en Guadalajara

El cantante bromeó un poco sobre su estado de salud, pero aclaró que las fechas siguientes de conciertos no tendrán cambios, como el de Las Vegas.

“Como ven no tengo síntomas, estoy perfectamente bien, pero lo que me ha dicho el doctor es que no ande arriesgando a nadie más, no voy a ir irresponsablemente con ustedes a convivir si tengo esta tarugada”, señaló al referirse a su visita al parque temático del Día de Muertos.

Por último, el artista reveló que sigue el tratamiento que también utilizó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para recuperarse pronto.

“Soy de los suertudos asintomáticos con esta cosa, de hecho comencé un tratamiento antiviral con el cual cargamos siempre, que venden en Estados Unidos, que para las personas vacunadas como yo le quitan el virus del sistema en dos o tres días, es lo mismo que tomó Baiden cuando se enfermó. Me tomé esa tarugada desde ayer (lunes) y voy a poder estar el fin de semana, si Dios quiere, en donde tengo que estar”.