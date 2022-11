Por enseñar de más, bloquean a influencer de TikTok

TikTok es la aplicación más descargada en todo el mundo, por eso, millones de personas decidieron incursionar en la creación de contenido. Entre todo el material, lo más visto son las jóvenes que bailan o realizan coreografías populares, tal como Yeri Mua, quien se viralizó en las últimas horas por enseñar de más.

Según lo relatado por la creadora de contenido, los administradores de la aplicación decidieron excluirla de las transmisiones en vivo: “Niñas, estaba en live en TikTok y no me di cuenta que se me bajó la blusa, un poquito, se me vio un pedacito del pezón, un pedacito y ya me bloquearon de hacer lives para siempre”, confesó.

Tras el severo castigo, Yeri explicó que “Ustedes saben que yo soy bien grosera, muchas palabras pues bien bonitas verdad. Entonces ya TikTok me puso así de estás bloqueada de hacer lives por siempre, por chicho... y grosera y pues ni modo, me tocó atacarme, me ataqué”, finalizó.

La mujer logró conseguir más de cuatro millones de seguidores en la plataforma de videos cortos, asimismo, suma más de 72 millones de reacciones en todos los videos que realizó. El último video que compartió fue el de su disfraz de Chucky: “yeri te super queda el pelo rojo”, “Yeri Si sabes bailar”, o “ahora todo mundo quiere a Chuky”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.

Lo más visto en Publimetro TV: