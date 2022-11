Air Supply: ‘Estamos muy orgullosos de nuestro lugar en la música’

Air Supply arranca su gira por México. Photos By Denise Truscello September 03 2022 Las Vegas Nevada USA Air Supply Graham Russell Russell Hitchcock Photos Denise Truscello (Denise Truscello)

Russell Hitchcock, de Air Supply, se encuentra en casa y desde ahí realizó la entrevista vía zoom con Publimetro. El vocalista de la legendaria banda de soft rock y pop habló sobre el presente y futuro; además, de lo emocionado por regresar a México para brindar tres conciertos como parte de su gira Lost in Love Experience.

Los músicos, uno inglés y otro australiano, traerán su más reciente gira titulada The Lost In Love Experience, además de sus éxitos ya conocidos con los que consiguieron fama mundial.

“Estamos encantados de tener tanto apoyo durante tantos años, pero creo que esa es una de las razones por las que nos siguen pidiendo que volvamos porque nuestra música sigue siendo muy popular y a la gente le encanta”, señaló Russell, quien durante la charla dejó ver su gran número de tatuajes y accesorios.

Al mencionar a Air Supply se piensa en sus grandes éxitos, que tienen el amor como punto central, algo que no pasa de moda con los años.

“Bueno, no debería decir que es obvio, pero ciertamente lo es. Es decir, si retrocedemos en siglos, el amor ha sido un tema constante de libros, obras de teatro, puestas en escena y, por supuesto, películas, televisión, ahora Netflix, todos los servicios de transmisión tienen una gran selección de películas y programas relacionados con el amor. Y es uno de los instintos básicos de las personas, todos queremos ser alimentados, todos amamos a nuestros animales y todos queremos ser amados o amar a alguien. Eso es algo que nunca le faltará a nadie y es uno de los que decimos esto a menudo, que el amor hace que el mundo gire y realmente lo hace”, añadió el vocalista australiano.

Russell Hitchcock, a sus 73 años, puede decir que ha sido un testigo del paso de grandes bandas como The Beatles. Con su inseparable compañero, el guitarrista Graham Russell, son ya parte de la historia musical a nivel mundial.

“Siempre estamos ansiosos por ir a México, y cada vez que lo vemos en nuestra agenda, nos emocionamos. Como dije, hemos estado en México muchas veces, no solo tenemos una gran cantidad de fans, también tenemos muy buenos amigos en México, y siempre estamos ansiosos por llegar allí y esperamos verlos a todos a partir de esta semana”. — Russell Hitchcock

“Estamos muy orgullosos de nuestro lugar en la música. Por supuesto, cuando empezamos, nunca pensamos que estaríamos aquí por tanto tiempo, ciertamente, o que tendríamos tanto éxito. Pero lo bueno de recordar la primera vez que hicimos una grabación en Australia, le dije a Graham cuando volvimos a grabar en esos días, amigos, había un gran agujero en el medio [referencia al disco], y le dije, esto es para siempre, cuando muramos, los nietos de los nietos de nuestros nietos podrán escuchar esto y decir, ese fue mi bisabuelo, o lo que sea. Y esas cosas son realmente cosas que no nos pueden quitar a nosotros ni a ningún artista que haga una grabación. Pero estamos a la altura de muchos otros que han mantenido su éxito y aún pueden actuar a un alto nivel en todo el mundo”, explicó Hitchcock.

Air Supply tiene en la mira a Paul McCartney

Fama, obstáculos, aprendizajes, tecnología y nostalgia son parte del día a día de Air Supply, “eso es muy difícil de decir, de verdad. Quiero decir, estamos en una búsqueda constante de éxito, y no me refiero económicamente, porque tenemos eso, pero queremos seguir haciendo buena música”.

Al preguntarle, ¿cuál sería el mejor y el peor momento en la historia de Air Supply?, respondió, “Ha habido demasiados mejores momentos, ciertamente. Quiero decir, llegamos a tocar para 175 mil personas en Cuba hace algunos años. Tuvimos el placer de presentarnos para la Princesa Diana en Australia. Hemos tenido shows con entradas agotadas en todo el mundo, fuimos una de las primeras bandas en tocar en el sureste asiático, han sido muchas cosas. Lo peor para mí, probablemente, fue en 1982, estaba en el escenario de Minneapolis en los Estados Unidos. Y me caí del escenario y me rompí el brazo y tres costillas. Así que eso no fue muy divertido, pero el resto ha sido reconfortante”

Paul McCartney, en la mira

En un mundo de colaboraciones, Russell confesó cuál es la colaboración que siguen esperando, “¿con alguien más? Me encantaría estar con Paul McCartney. Ambos amamos hacer algo con Paul McCartney, obviamente. Éramos fanáticos de los Beatles desde que teníamos 15 años y pude verlos en concierto. Los he visto cuatro o cinco veces. Eso sería un sueño hecho realidad sin duda”.

¿Retiro?

“Nunca damos nada por hecho cuando nos presentamos. No esperamos nada. Bueno, supongo que sí lo hacemos; esperamos ser populares. Pero la respuesta del público cuando subes al escenario y todo el mundo aplaude y hace mucho ruido, es maravilloso. Y eso es algo que siempre será una sensación increíble. Nunca me canso de eso, y nunca lo aseguro tampoco; ¿el retiro?, por ahora no”, finalizó.

Documental de Air Supply

“De hecho, estamos hablando de hacer un documental en estos momentos con algunas personas. Sienten que seríamos un gran tema para un documental musical, y también tenemos a otra persona trabajando en una película basada en nuestra historia, por lo que esas cosas pueden suceder, pero aún es muy pronto, muy temprano en el proceso, pero eso espero. Eso sería genial también”, adelantó Russell Hitchcock.

Air Supply estrenará canción en México

“De hecho, vamos a tocar una nueva canción en México que nunca antes hemos tocado en ninguna parte del mundo. Solo queremos seguir mejorando en lo que hacemos y, por supuesto, seguir disfrutando de nuestro éxito. Y nos encanta ir de gira, nos encanta actuar frente al público. Y el éxito es, no sé, es algo muy intangible, cuando empiezas quieres algo en particular, como tal vez un disco de oro y lo obtienes y luego piensas, está bien, está bien, pero ¿qué sigue? Entonces quieres un disco de platino, entonces quieres tener triunfar en los Estados Unidos, y quieres tener éxito en todo el mundo y trascender. Tenemos todas esas cosas, y son maravillosas, pero siempre hay algo más para nosotros que nos mantiene motivados para mejorar y mantener lo que no hemos construido. Así que, creo que éxito es una palabra muy difícil de explicar en un par de oraciones”.

Conciertos en México

Monterrey. 2 de noviembre, Show Center.

Guadalajara. 4 de noviembre, Teatro Diana.

Ciudad de México. 8 de noviembre, Pepsi Center WTC.

