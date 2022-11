Doña “Cuquita” y su respuesta sobre las “infidelidades” de Vicente Fernández: “De las puertas del rancho para acá era mi marido”

La vida personal de Vicente Fernández siempre ha estado en tela de juicio, incluso después de fallecido se han revelado dos bioseries sobre la vida de Chente. En la primera, “El Último Rey: El hijo del pueblo”, producida por Televisa, y que no está autorizada por los familiares se cuestiona los supuestos romances que tuvo el cantante con otras mujeres.

Mientras que en la segunda serie producida por Caracol Televisión en conjunto con Netflix, “El Rey, Vicente Fernández”, se muestra la vida, las tragedias, los éxitos profesionales y experiencias desde pequeño de “El Charro de Huentitán”.

Vicente Fernández es recordado a poco de cumplir su primer año de muerto. @_vicentefdez

Recientemente su viuda, Doña Cuquita, conversó con los periodistas quienes la emplazaron a responder sobre las supuestas infidelidades de su esposo:

“A Vicente le gustaba todo, desde muchachas hasta paletas y como siempre lo dije, de las puertas del rancho para acá era mi marido, aunque me critican, no me interesa”, precisó.

Vicente Fernández y María del Refugio Abarca, “Cuquita” estuvieron casados por 59 años, cuando ella tenía 17 años su esposo le pidió matrimonio y se unieron ante las leyes de Dios el 27 de diciembre de 1963.

Vicente Fernández y Doña Cuquita estuvieron casados por 58 años. Foto: Instagram @_vicentefdez

María del Refugio está segura que su esposo siempre le dio su lugar, así como el hecho que no estaría detrás de las cosas que hacía Fernández fuera de su hogar.

“¿Quién retiene a los hombres, nadie ¿verdad? No lo detiene nadie, así que él siempre hizo lo que él quiso y muy bien hecho, así me critiquen, sigo en la misma posición”.

Las declaraciones de la madre de Alejandro Fernández parecieran dar cuenta que sí conocía de los romances que tuvo su esposo mientras estuvo casado con ella.

“Él sabía dónde estaba yo, él sabía qué lugar tenía yo, tan lo supo que nunca se fue, si ha querido se va”, dijo contundentemente, además que agregó que “yo no iba a cuidar a un señorón, andarlo cuidando y andar tras de él”.