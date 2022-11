“Me quería quitar la vida’, la actriz Eréndira Ibarra hace fuertes confesiones

La actriz mexicana de 37 años de edad Eréndira Ibarra es la más reciente invitada en el podcast ‘Más allá del rosa’ conducido por Jessica Fernández García donde realizó varias confesiones entre las que mencionó que en un punto planeó quitarse la vida y que no quería ser mamá.

Eréndira Ibarra ha participado en series como Sense8, Las Aparicio, Ingobernable y en la cinta The Matrix Resurrections junto a Keanu Reeves, Jessica Henwick y Priyanka Chopra. Cabe señalar que su padre es el productor Epigmenio Ibarra y desde muy temprana edad estuvo involucrada en el medio artístico.

Fue en el más reciente episodio del podcast ‘Más allá del rosa’ donde la actriz mexicana compartió que en varias ocasiones pensó en quitarse la vida, “La creencia limitante más fuerte para mí es ‘Estaría mejor muerta’ es una creencia que viene de una niña que fue abusada que cuando la estaban abusando pensaba ‘¿Y si me muero ya?, se va este dolor’ y a los 37 años con mi hijo en los brazos y con una vida privilegiada pero me he rodeado de gente que me quiere tanto y me quiere aquí en el mundo pero cuando yo me quiero ir me dicen que me aman y que no me vaya”, expresó entre lágrimas.

Por otro lado, Eréndira Ibarra dijo que llegó a un punto en su vida donde se dio cuenta que no quería, “Ha sido un proceso como brutal darme cuenta de que quizá yo no quería ser mamá pero la sociedad me lo dictó, no es que me arrepiento de tener a Rocco (su hijo), es que me arrepiento quizá de no haber valorado mi opinión sobre la opinión de la sociedad porque a lo mejor no estaba lista, ser mamá no me sale tan fácil y está cabrón pero también se vale tener la opinión de decir ‘me arrepiento’ yo por ejemplo me siento la mamá más insuficiente, si fuera hombre nadie me estaría diciendo nada”, dijo la actriz.

