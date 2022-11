¿Y la pensión? Padre acude a la Fórmula 1, pero “no da dinero para su hijo”

México vivió uno de los días más veloces en el año. Con la llegada de la Fórmula 1 miles de aficionados pudieron ver correr a sus pilotos favoritos, sin embargo, acudir a uno de estos eventos no es nada barato. Por eso, Ana Dueñas evidenció al supuesto padre de su hijo, quien no la apoya y tiene una deuda.

“Ayúdenme a que le llegue, por que a mi me bloqueo... JOSÉ JAVIER (…) No tiene dinero para la pensión de su hijo, pero si para irse a F1 ¡YA PAGA, QUE HASTA EL DÍA DE HOY DEBES $25,600! Ya mandé a casa de su mamá fechas y aduedos y nada más me tiran de a loca. Y eso que no cuento medicamentos, hospitales y cirugías que mi hijo ha tenido ya que el tiene una enfermedad bastante cara. Hagamos público esto y minimo que le de vergüenza”, escribió la usuaria en la publicación.

El supuesto padre decidió compartir el suceso en sus redes sociales, mas no pensó que la mujer tomaría captura de pantalla de las fotos y las usaría para ‘denunciarlo’. Incluso, Javier acudió al Gran Premio de México con una joven, quien aparenta ser su pareja actual. Como gran fan de Sergio ‘Checo’ Pérez , el joven fue al Autódromo Hermanos Rodríguez con una figura del nacido en Jalisco.

“Y eso q dejalo q aga su vida como tu”, “Que poca madre andamos igual bb”, o “Mmta mad... No tienen vergüenza, deberás yo ando en las mismas pero a mí no me da nada desde hace 9 años jajaja imagínate hasta el bote puede ir el señor .. pero no se ponen a pensar en las consecuencias que ellos mismos provocan ... En fin la hipocresía .. Ahorita se ríen y toda su familia los apoyan pero haber si es cierto cuando ya la sienten cerca y los entamban van a estar chingu* y chingu* llorando para que retires la demanda ..”, son algunos de los comentarios que realizaron algunas mujeres en apoyo al posteo.

