Pati Chapoy realiza comentario homofóbico y usuarios explotan en su contra

El pasado 31 de octubre, durante la emisión de ‘Ventaneando’, Pati Chapoy fue centro de críticas al realizar un comentario que para muchos fue considerado homofóbico, pues mientras relataba una de las noticias en relación a Lorena de la Garza y su nuevo novio que al parecer es bisexual.

“Tu imagínate un chava muy guapa, conoce a un hombre guapísimo y él le dice ‘Soy bisexual’ y ella está de acuerdo… Lorena de la Garza y el novio Argentino guapísimo”, dice Pedro Sola, mientras que Pati se sorprende y responde: “Bueno, bueno, bueno… Oh Dios cuídense de las enfermedades”.

A pesar de que en el video también se habla de la relación que mantiene Lorena con el chico argentino y que este resalta que le atraen más las mujeres que los hombres, además de hacer énfasis a su fidelidad, los usuarios en redes sociales se enfocaron en criticar la manera en que la animadora de televisión se refirió a la comunidad LGTB+ segundos antes de colocar el video de la entrevista.

“Comentario tan fuera de lugar de que sirve tanto estudio y jalada y media para que digas algo así de la comunidad LGBT+ como si fuéramos los únicos que nos enfermamos. Yo soy chico trans y no me da vergüenza decirlo, vergüenza te debería de dar por hablar así”.

“La verdad sí, su comentario es muy fuera de lugar de ‘cuídense’ como si la comunidad LGTB+ fuéramos incubadoras de enfermedades, las enfermedades las tienen todos. Neta que yo siempre la he seguido, pero a partir de hoy bye, que dirán: ‘Este wey que’ pero neta es decepcionante”.

“Mejor cuídense de gente estúpida como ella, ¿Qué tenía que ver una enfermedad con la relación que tiene?, tenía que sacar su veneno de alguna manera aunque ni siquiera el tema tratara de eso. ¡Tiene que disculparse!”.

“La comunidad y creo que también el público en general merece una disculpa sincera y publica sobre ese comentario. Así con tantos pantalones que dijiste eso, así deberías pedir disculpas”.

Escribieron algunos seguidores del programa, mientras que otros la defendieron alegando que el comentario se trataba de las enfermedades de trasmisión sexual.

“¿Cuál homofobia? Yo no me sentí atacado ni me faltó al respeto, no se a quién le quedó el saco, pero a mí ni me va ni me viene”.

“Pues mentiras no dijo, según el CDC en Estados Unidos, las personas homosexuales y bisexuales lideran los diagnósticos de VIH, además está comprobado que una vida sexual promiscua y sin cuidado es un factor de riesgo enorme, muy ofendidos”.

“El comentario de Pati Chapoy no fue despectivo, es una recomendación y tiene fundamentos”.