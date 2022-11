¿Lo escuchas? Joven graba aterrador lamento de ‘La Llorona’

Día de Muertos es una tradición mexicana que permite recordar a las personas que ya no están en este mundo. Sin embargo, estas fechas mueven ‘energías’ que, según algunas personas, provocan sucesos inexplicables o paranormales. Tal como el video que logró grabar Aries, un usuario de la plataforma de TikTok.

“Al chile estoy subiendo este video a las 3:18 por si hoy me lleva la gaver de un susto”, es la descripción que colocó el joven para el video que espantó a más de un internauta, pero ¿Qué es lo que subió a su cuenta personal? En el video se logra ver cómo el hombre se asomó a una ventana y logró capturar un lamento desconocido.

Con un gran valor, el creador de contenido sacó su celular y filmó la cuadra, misma que permanecía completamente sola. El adolescente aseguró que todo se trató de ‘La Llorona’, leyenda paranormal popular en Latinoamérica. Según algunas personas, el sonido proviene de una mujer que perdió a sus hijos de una manera muy trágica. Después de muchos años, la mujer volvió a este mundo para penar por todas las calles en busca de sus primogénitos.

El suceso se viralizó en la plataforma de videos cortos, TikTok, donde suman más de seis millones de reproducciones. Algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación son “Nmms we un compa dice que la escucho y enseño vídeo es el mismo audio”, “Perdóname :’C era yo porque terminó mi C-Drama y tuvo final trágico, una disculpita”, “De hecho cuando la he escuchado suena realmente así. Y no como dicen en sus cuentos que va gritando “Hay mis hijos” esa es la llorona”, o “era mi prima llorando por su ex, bro perdón”.

