No me voy a callar, Belinda revela que sufrió maltrato por parte de uno de sus exnovios

Tras la ruptura entre Belinda y Christian Nodal, en febrero de este año, se comenzó a especular las posibles razones que suscitaron el rompimiento de Nodeli y aunque hasta este momento la expareja no ha compartido la verdadera razón, en un comunicado oficial, sí se desearon lo mejor el uno al otro.

Belinda revela que sufrió maltrato por parte de uno de sus exnovios. / Foto: Instagram

Pero los fanáticos de Belinda y Christian Nodal aún no están satisfechos y quieren saber que sucedió entre ambos artistas. Pero tras la confesión de la intérprete de ‘Sapito’ durante uno de sus conciertos, lo seguidores de Nodeli parecen haber obtenido una respuesta.

Belinda revela que sufrió maltrato por parte de uno de sus exnovios. / Foto: Instagram

Belinda revela que sufrió maltrato por parte de uno de sus exnovios

Durante la gira Libertad Bailala Tour misma que inició en Tijuana, Baja California el pasado 28 de octubre a mitad del concierto, Belinda un par de segundos antes de interpretar el tema K-bron, reveló que sufrió maltrato por parte de uno de sus exnovios y agregó, “No me voy a callar más”.

“La siguiente canción la escribí pensando en todas las mujeres que muchas veces callamos cuando nos tratan mal, cuando nos gritan, cuando nos quieren hacer menos, cuando piensan que son mejores que nosotros. Muchas veces, todavía las mujeres tenemos miedo de hablar y me incluyo porque yo he sido una de ellas y esta noche no me voy a callar más”, dijo Belinda a mitad de su concierto.

¿Fue Christian Nodal, Lupillo Rivera o Giovani Dos Santos?

Rápidamente el clip se viralizó en redes sociales y se comenzó a especular que la cantautora había sufrido maltrato por parte de Christian Nodal, Lupillo Rivera o Giovani Dos Santos, y aunque no se ha emitido otra declaración al respecto, se espera que en los próximos días Belinda revele el nombre de la persona que la maltrató.

Nos vemos el 28 de Octubre en Tijuana!!! Adquiere tus boletos aquí 👉 https://t.co/1p0ObQhFo8 pic.twitter.com/188ylvnoUh — Belinda (@belindapop) October 19, 2022

Lo más visto en Publimetro TV: