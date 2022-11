Hoy, la artista y compositora ganadora de siete premios GRAMMY® y de la Academia, Billie Eilish, ha anunciado las esperadas fechas en México de su Happier Than Ever, The World Tour 2023, como celebración a su exitoso álbum homónimo de 2021. La preventa Citibanamex será el 10 de noviembre.

Billie Eilish llegará a la CDMX, Guadalajara y Monterrey. / Foto: Getty Images (Rich Fury/Getty Images)

Fechas para Happier Than Ever, The World Tour 2023

29 de marzo, 2023 – CDMX – Foro Sol

2 de abril, 2023 – Guadalajara – Arena VFG

(Fecha aún por confirmar) - Tecate Pa’l Norte 2023 - Monterrey - Parque Fundidora

Estuvimos esperando mucho tiempo el “Happier Than Ever The World Tour 2023” y por fin… ¡@billieeilish hará parada en #CDMX Y #GDL! 🖤#PreventaCitibanamex: 10 noviembre pic.twitter.com/GpShWi6mTS — Ocesa Total (@ocesa_total) November 3, 2022

Lo más visto en Publimetro TV: