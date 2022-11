Hombre trans revela el difícil proceso de quedar embarazado

“Amor es amor”, es una frase muy utilizada para evidenciar el cariño que hay entre las personas. Tal como la relación que vive Roberto Bete y Erika Fernandes, quienes son una familia transexual. En las últimas, horas comenzó a viralizarse la campaña que realizaron con la marca de ropa Calvin Klein durante el embarazo del caballero.

Te recomendamos: Aztecas Al-Quinto: Así será la fiesta que despedirá a los mexicanos que irán al Mundial de Qatar

Según lo retardado por Roberto al medio ‘O Globo’, nunca pensó que una mujer podría tener una transición a hombre, lo único que sabía es que sentía una fuerte atracción por las mujeres : “Nunca me gustó nada femenino, que mi cuerpo fuera femenino, el pelo, la ropa, siempre quise verme lo más andrógina posible. Alrededor de los 14 años me descubrí como lesbiana y comencé a vivir esa identidad. Aún así, no era algo en lo que realmente encajara”, explicó.

El padre de familia evidenció que comenzó a relacionarse con personas trans y fue allí donde se dio cuenta que podía cambiar de género : “Tomé hormonas recomendadas por un profesor en el gimnasio. Sé que no es recomendable, pero en ese momento no había tanta información y visibilidad. Hasta que descubrí un hospital que atiende a transexuales. Esperé durante un año para que la vacante fuera vista en el hospital. Empecé a hacerme exámenes, tomando hormonas en la cantidad adecuada, tuve seguimiento psicológico, psiquiátrico y endocrino”, reveló el caballero.

¿Cómo conoció a la madre de su hijo?

El medio antes citado explicó que Bete conoció a Erika en 2019. Desde ese tiempo, ella tenía el deseo de ser madre y empezaron a discutir el tema de que quedara embarazada. “Al principio me sentí muy ofendido: quería ser padre, pero no quería tener un hijo, eso nunca se me pasó por la cabeza. Ella me ayudó a deconstruir este tema de que tener un hijo es cosa de mujeres, que un hombre no se embaraza, me mostró que está bien tener un bebé porque al fin y al cabo tengo útero”, finalizó.

Sigue leyendo: ‘Dame la mano’: el corto mexicano que aborda ‘la falta de empatía’

No todo fue color de rosas, la familia afirmó tener cuadros de depresión, por lo que tuvieron que dejar el trabajo: “Erika estuvo a mi lado todo el tiempo, pero los efectos secundarios también comenzaron a aparecer para ella”. Pese a todo, la familia logró pasar el proceso y ahora viven de mejor manera y con mucho amor.

Lo más visto en Publimetro TV: