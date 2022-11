Jesús ‘Chyno Miranda’ fue trasladado a otra clínica por disposición de un Tribunal

Para Jesús ‘Chyno Miranda’ no han sido fáciles las diversas situaciones de salud que ha tenido que enfrentar desde el año 2021. La alarma ante su patología sigue encendida y es que el cantante venezolano fue trasladado a otra clínica por disposición de un Tribunal competente para ser evaluado por médicos expertos y constatar la condición y estado general de salud que presenta.

El venezolano experto en marketing, Irrael Gómez hizo público un video del cantante cuando fue trasladado a otro centro de salud y señaló: “Jesús Miranda mejor conocido como Chyno, está siendo trasladado en estos momentos desde el centro de rehabilitación ‘Tía Panchita’ a una clínica privada. Esta decisión ha sido acordada por un tribunal civil competente, luego de haber tratado de hacer una inspección el día de ayer y haber entrado en desacato una vez constataron las precarias condiciones en las que se encontraba el Chyno. Esperamos su pronta recuperación. Les estaré dando más detalles del caso”, agregó.

¿Qué le pasó?

A ‘Chyno’ en el mes de marzo de 2021 se le diagnosticó ‘Neuropatía Periférica’ lo que lo llevó a estar postrado en una cama. Esta enfermedad pudo haber estado vinculada con el Covid 19, es por eso que lo más importante en este momento, es ver este nuevo centro de atención médica como un hogar para el paciente de extremo cuidado y que el afectado acceda a estar de forma voluntaria y se le brinde la atención pertinente para superar la condición de salud que pueda estar enfrentando.

En este sentido, los comentarios no pararon y los seguidores del cantante de ‘Niña Bonita’, enviaron sus mensajes, ya que muchos se preguntan realmente “¿Cómo está el Chyno?” y agregaron: “Algo aquí no me cuadra, la familia de él nunca se percató de esto? Cuando lo iban a visitar?”.

“Y el dinero que se recabo en Miami para su recuperación dónde está? Esa rendición de cuentas debería de oficio hacerla el tribunal”.

“Y yo me pregunto, donde está la mamá del Chyno? Como dejan que este en un sitio asi? Son muchas preguntas que nadie va a contestar”, son algunas de las opiniones de los internautas.

Gómez quien también es empresario, posteriormente publicó una fotografía del cantante y reseñó que: “El traslado resultó de una serie de actuaciones procesales previas, donde se evidenció la negativa del centro en el que se encontraba de aportar información al tribunal del cantante…”.

Por ahora el centro clínico ha decidido restringir cualquier tipo de visitas, hasta que se pueda concretar el reconocimiento físico del cantante y esperar el resultado de las primeras evaluaciones médicas.