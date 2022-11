Tatiana se convierte en el blanco de burlas en las redes sociales por su disfraz de La Sirenita

Las festividades de Halloween siguen dejando secuelas en el mundo del espectáculo. Los disfraces y atuendos para celebrar esta fecha en algunos casos fueron polémicos y en otros de terror, pero no precisamente por contar con un trabajo excepcional.

Eso fue lo que dijeron los seguidores de la cantante y conductora de MasterChef, Tatiana. La figura posteó en sus redes sociales un par de publicaciones (foto y video) en el que muestra su trabajo como La Sirenita.

Y aunque el atuendo parece estar correcto en casi todos sus sentidos, quienes la siguen en las redes sociales manifestaron que el maquillaje “estuvo atropellado”, según reseña Excelsior.

Te recomendamos: Canelo Álvarez contrató a la Reina de los niños para cumpleaños de su hija

La primera en burlarse de Tatiana, fue ella misma; por qué de que se trata la vida si no es de cada cierto tiempo reírse de sí mismo.

“Voy a una fiesta de disfraces y según yo, éste es mi maquillaje de sirena, vean, con una pantimedia de red, bien pinterest, que te lo pones y luego topo, pero no me quedó bien o ¿qué opinan? ¡Ay no, qué horror!”, dijo la conductora de MasterChef en un video que publica mostrándose en el postdisfraz.

Al igual que la misma estrella, sus seguidores se lo tomaron con el mismo humor. Y en los comentarios se pueden encontrar frases como: “De cuerpo sirena, de la cara María la de barrio. Te verías bien de Tatiana versión peligro en el elevador”, dijo entre risas la creadora de contenidos, Esmeralda.

Tatiana es todo un personaje y eso nadie se lo puede quitar. Su público más fuerte, el de los niños, hace que por momentos se aleje de los cánones de la moda convencional. Al final eso termina siendo un punto a favor de la estrella que vela por sus seguidores más fieles.