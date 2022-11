“Para las croquetas”: perrito ‘recolector’ acompaña a su dueña al trabajo

“La situación está difícil”, es una oración cada vez más escuchada. Lamentablemente, los precios de la canasta básica van en aumento, por eso, un lomito decidió poner de su parte para que su dueña pueda conseguir más dinero y así se paguen las deudas y el alimento de los dos. Sí, un perrito se convirtió en recolector de basura.

Te recomendamos: Aztecas Al-Quinto: Así será la fiesta que despedirá a los mexicanos que irán al Mundial de Qatar

Catalina Maldonado fue la encargada de compartir, mediante su canal de YouTube, un video que sorprendió a miles de usuarios. En la grabación se ve cómo una trabajadora limpiaba un parque público. Con escoba y bolsa en mano, la empleada realizaba su trabajo con gran entusiasmo. Detrás de ella, un “compañero” la motivaba a continuar con su servicio ¿Quién era?

Un perrito seguía a la fémina para verificar que todo estuviera limpio. Como buen trabajador, el canino contaba con su chaleco que lo identificaba como empleado del municipio. Hasta el momento, la grabación suma más de mil reproducciones en la plataforma de videos, Youtube.

Sigue leyendo: ‘Dame la mano’: el corto mexicano que aborda ‘la falta de empatía’

“Qué hermosura de perro. Me alegra ver cómo trabaja junto a su dueña”, “Mi perro es igual a mí porque no trabajamos ni hacemos nada jajajajaj. Creo que debemos de hacerlo”, o “cuánto le pagarán al perrito por barrer la cuadra jajajaujaja”.

Lo más visto en Publimetro TV: