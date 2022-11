“La extraño”: Daniela Romo se quiebra al recordar a su amiga Lorena Rojas

Daniela Romo, sobreviviente de cáncer, se solidarizó con la actriz Maribel Guardia luego de enterarse que su mamá está pasando por esta enfermedad.

La cantante de 63 años no pudo evitar recordar su episodio con el cáncer y señaló que es inevitable pensar en la muerte cuando se tiene un diagnóstico de la enfermedad

“Está uno en si derecho de asustarse, son tantas cosas las que te pasan por la cabeza, te quedas como helado”, dijo al programa Sale el Sol transmitido por el canal Imagen Entretenimiento.

A “Maribel yo la adoro, nos decimos amigas virtuales porque no nos vemos tanto, pero siempre nos enviamos mensajes, es una mujer maravillosa y la admiro y la quiero (…) Además conozco a su mamá, es una mujer súper valiosa, que no tenga miedo (…) si para cualquier cosa me quieren allí estaré”.

En septiembre de este año Daniela Romo hizo su regreso triunfal en el Auditorio Nacional de la CDMX donde ofreció un concierto como parte de la gira ‘Abraza la vida’.

Durante la gira que marcó la celebración de sus 55 años de carrera interpretó varios de sus éxitos como ‘Yo no te pido la Luna’, ‘De mí enamórate’ y ‘Celos’ ante unas 10 mil personas.

Teresita Presmanes Corona, su verdadero nombre, nació el 27 de agosto de 1959 en la Ciudad de México,

El recuerdo de Lorena Rojas

Durante sus palabras de apoyo para Maribel Guardia y su mamá, Daniela Romo recordó su tránsito por la enfermedad y el apoyo que significó en su proceso la fallecida actriz Lorena Herrera.

El cáncer apagó la vida de Lorena Rojas cuando tenía 44 años. La reconocida actriz nacida el 10 de febrero de 1971 en la Ciudad de México, murió el 16 de febrero de 2015, apenas pocos días después de cumplir años.

“Siempre tienes que tener como alguien que te dé un poco de guía, en mi caso le voy a agradecer toda la vida en donde esté a Lorena Rojas, ella me guío un poco por el camino que iba a tener que transitar, la extraño, una chava maravillosa”, dijo Daniela Romo, quien se quebró al hablar de Lorena.