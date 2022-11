Estas han sido las parejas que ha tenido Juan Vidal

A tan solo 5 meses de tener una relación amorosa, Juan Vidal y Niruka Marcos decidieron separarse, una noticia que tomó de sorpresa a sus fans tras ver la manera en que se trataban en ‘La Casa de los Famosos’, mismo programa en donde inició todo.

No obstante, la animadora cubana dio a conocer las razones por las cuales prefirieron terminar, a pesar de tener planificado casarse, y es que al parecer fue el mismo Vidal el que admitió ser una persona incapaz de mantener una relación estable con nadie, en donde además alegaba no tener nada que ver con algún tipo de infidelidad.

“Me voy triste porque conocí a un hombre hermoso por fuera, pero hueco por dentro, un hombre que él mismo reconoce que es una mier*** para las relaciones. (No hubo infidelidad) porque a mí esas mam*das no me molestan. Yo no soy una mujer celosa de infidelidad y eso”, dijo la vedette.

Agregando además lo que el mismo actor le confesó: “Voy a citar algo que él mismo me dijo en una de nuestras conversaciones. ‘Perdóname mi amor, reconozco que soy una mierd*... para las relaciones’, entonces eso hizo que yo no lo tomara personal, porque ha sido una mierd*... conmigo, lo fue con Cynthia, con la otra, con la otra, y hasta con la mamá de la niña”, confesó.

Las relaciones de Juan Vidal

Aunque esta fue la más reciente relación del actor, no es la primera vez que este termina su relación al poco tiempo de haber iniciado, la misma historia le pasó con Cynthia Klitbo, quien hace meses aseguró haber recibido agresión verbal por parte de Juan Vidal y a al igual que con Niurka, también tenían planes de casarse.

Adicional a esto, Klitbo confesó que Vidal le debía un dinero, lo que al final los conllevó a enfrentar asuntos legales.

Por otro lado, también se tiene su romance con Natali Acosta, de quien se separó en el 2020. Esta relación duró un aproximado de 8 años, además de dejar una hija en común. Vidal se ha encargado de dar a conocer la responsabilidad que tiene con la pequeña, aclarando que él le sigue enviando para la manutención, pues al final siempre serán familia.