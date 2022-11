José Madero: “No soy como me pintan”

El cantante José Madero suele guardarse las sonrisas, su rostro no es muy expresivo, pero cuando se siente en confianza, si deja fluir un poco ese interior que es sarcástico, divertido y sincero, como buen regio. Sentarse al frente del cantante y músico puede ser retador, porque suele mirar directo a los ojos, como tratando de adivinar las preguntas durante la entrevista con Publimetro.

Con 40 años de edad y 22 años de carrera musical, ha enfrentado de todo en su carrera y sigue sorprendiéndose de la imagen que tiene la gente sobre él, solo por lo que se dice en los medios de comunicación o las redes sociales.

José Madero aprende a vivr con el hate. (Foto: Francisco Guasco.)

“Siempre en las malas notas mías, nunca soy el protagonista de esas notas, que si se comporta de cierta manera (...) Por ejemplo, estas últimas de rompe flores en el escenario las sacan de contexto o no entienden porqué se hace y me empiezan a llover mensajes negativos, que nada más están alimentando al villano. Yo no tengo problemas en ser el villano, de hecho me gusta a veces serlo, pero a veces ese villanismo me juega en contra y para balancear estoy dispuesto a que conozcan a la persona detrás. No es fácil abrirme, porque tengo muchas barreras, inseguridades mías que prefiero no entrar en detalles en las entrevistas, a veces siento que me contradigo -un poco- con eso”, compartió José Madero.

José Madero promociona su quinto álbum Giallo, que es la excusa perfecta para la Giallo Fantastique Tour, que este sábado tiene una parada en el Auditorio Telmex, en Guadalajara.

“Estoy presentando mi disco, no ha tenido gran promoción de mi parte, simplemente se ha hecho de boca en boca. Antes estuve en el Telmex con mi banda PXNDX, es un lugar emblemático para mi carera, se que para la ciudad también; las últimas veces que nos presentamos fue en el Teatro Diana que fueron llenos, a ver cómo me va en el Telmex”, adelantó el músico.

“En los últimos álbumes si hablan de mi persona, antes prefería no hablar tanto de mí y se inventaban situaciones, historias y personajes para no exponer mis sentimientos”. — José Madero

A lo largo de su carrera ha logrado éxitos con sus discos y libros, pero también ha tenido que lidiar con el hate.

“Como dice mi manager no me preocupo, me ocupo. Las puertas que se cierran no me quitan el sueño, se que hay más medio que me las abren. Ahora, decidí hacer una nueva forma para promocionar mi trabajo, es momento de promocionar a la persona y no a la música, algo que me funciona de diferentes maneras. Mucha gente dentro del público no abre sus oídos o simplemente me descarta, automáticamente, sin escucharme o mi música por el puro nombre”, reveló Madero durante la entrevista con Publimetro.

Amante del terror desde niño, eso influye mucho en su trabajo y alimentar ese lado oscuro a través de sus canciones, como es en el caso de Giallo, donde muestra esperanza, miedos y melancolía en cada tema.

“En el álbum, yo sabía que iba a ser un álbum amarillo, Giallo es amarillo en italiano, también un género de cine y literatura de horror, que nació en Italia. Cuando pasé el umbral de los cuarenta tuve una crisis existencial. Me entré esa onda de que estoy más cerca de la muerte y empecé a escribir sobre eso, de un eventual funeral y un legado personal; además, qué van pensar de mí tras mi muerte o cómo me va a recordar la gente”, se sinceró el cantante.

José Madero entre el amor y el hate

El cantautor confesó que ahora es un músico más real, que logra conectar más con la gente. Dispuesto a romper con los prejuicios a su música, lo que busca es que conozcan a un hombre que expresa su pensamiento a través de la música.

“Todo artista va a querer ser más reconocido y todo el mundo puede decir que estoy infravalorado, si veo que mucha gente me lo dice y, a veces, siento que es mejor que no me lo digan, porque quiere decir que soy un artista chiquito (risa), a veces duele leerlo, pero no está en mí, decidir o juzgar eso”.

Al preguntarle, si muy en el fondo era un hombre tierno respondió, “no sé... ¿tierno? Suena muy infantil (risas), no sé, te puedo decir que no soy cómo me pintan, pero así tierno creo que no”, comentó.

“La gente confunde el ser serio, tímido o introvertido con ser sangrón, arrogante, presuntuoso o mamón. Soy introvertido, serio, difícil de socializar pero no me hace lo que la gente dice que soy”. — José Madero

