¿Hicieron algo malo? Agreden a Mona y Geros por repartir calaverita a niños

Halloween es una tradición estadounidense que muchas personas se apropiaron en todo el mundo. Este día se usa para salir a las calles disfrazados de algo ‘terrorífico’ y pedir dulces. Mona y Geros optaron por repartir dulces a las personas que estaban con algún atuendo, sin embargo, todo se salió de control.

Según lo relatado por la pareja, decenas de niños corrieron, junto con sus padres, para recibir golosinas en el lugar donde los creadores de contenido los citaron. En una grabación que circula por redes sociales, se ve cómo Mona lanzaba los dulces a todos los menores, esto provocó que las personas se pegaran más para conseguir algo.

De un segundo a otro, los presentes llenaron la cuadra y empujaron a los más pequeños. Los influencers pidieron tranquilidad para no lesionar a alguien, mas las personas seguían gritando y pidiendo más calaverita: “la gente se pasa, no me está haciendo caso”, afirmó Mona. Tras el hecho, los jóvenes decidieron cancelar el evento.

Los novios explicaron que las personas “no se comportaron” y los agredieron. Para tener un control de la situación, las figuras públicas pidieron la intervención de las autoridades para calmar las cosas: “Tuvieron que pedir varias patrullas”, finalizó la pareja de Geros. Hasta el momento, la grabación cuenta con más de un millón de reproducciones e la plataforma de videos cortos, TikTok.

“No manches la gente a veces no agradece las buenas intenciones . Mejor no hacer nada”, “Tienen gran corazón pero las personas no agradecen”, o “ellos no se lo merecían, solo querían dar una sonrisa”, son algunos de los mensajes que colocaron algunos usuarios en TikTok.

