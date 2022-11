Andy Taylor de Duran Duran padece cáncer incurable y su actitud positiva asombra al mundo

Duran Duran pasó de un momento feliz a uno triste este fin de semana. Andy Taylor, guitarrista de la agrupación inglesa, reveló diagnóstico de cáncer de próstata en etapa 4: ‘No hay cura’. El diagnóstico de cáncer del músico se reveló cuando Duran Duran fue honrado durante la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll en Los Ángeles el sábado por la noche.

Durante la ceremonia, los compañeros de banda de Taylor compartieron que el músico, de 61 años, ha estado luchando contra problemas de salud relacionados con el cáncer de próstata metastásico en etapa 4.

Al notar que Taylor sufrió un revés debido a sus problemas de salud que no le permitieron viajar a California desde Ibiza, España, el grupo honró a Taylor durante la ceremonia musical leyendo partes de un discurso de aceptación que había escrito.

Le Bon leyó una carta del propio Taylor, “hace poco más de cuatro años, me diagnosticaron cáncer de próstata metastásico en etapa 4. Muchas familias han experimentado la combustión lenta de esta enfermedad y, por supuesto, no somos diferentes; así que hablo desde la perspectiva de un hombre de familia pero con profunda humildad”.

“Realmente lo siento y estoy enormemente decepcionado de no haber podido hacerlo. Que no quede ninguna duda de que estaba entusiasmado con todo el asunto, ¡incluso compré una guitarra nueva con el truco esencial! Estoy muy orgulloso de estos cuatro hermanos; estoy asombrado por su durabilidad y estoy encantado de aceptar este premio. A menudo dudaba que llegaría el día. Estoy muy contento de estar aquí para ver el día”, comentó.

Taylor subió su discurso completo al sitio web oficial de Duran Duran, “tengo los médicos Rodgers y Edwards y el tratamiento médico que hasta hace muy poco me permitía seguir rockeando”, escribió.

Agregó: “Sin embargo, nada de esto necesita ni debe restar valor a lo que esta banda (con o sin mí) ha logrado y sostenido durante 44 años. Hemos tenido una vida privilegiada, éramos un poco traviesos pero muy agradables, un un poco camiseros pero muy bien vestidos, un poco engreídos porque teníamos mucho que dar, pero, como he dicho muchas veces, cuando sientes ese espíritu colectivo, instintivo, afín, de creatividad mezclada con ambición, armado con una Un montón de fanáticos geniales, bueno, ¿qué podría salir mal?”.

Tras la ceremonia, el vocalista Simon Le Bon declaró, “absolutamente devastado” al enterarse de que “uno de nuestra familia no estará presente por mucho tiempo. Queremos mucho a Andy. No me quedaré aquí llorando ni nada, eso sería inapropiado, pero así es como me siento”.

¿Quién es Duran Duran?

Duran Duran se formó en 1978 por el cantante y bajista Stephen Duffy, el tecladista Nick Rhodes y el bajista John Taylor, según el sitio web oficial de la banda. Después de que el baterista Roger Taylor se uniera un año después, Taylor se unió al grupo a principios de 1980 con la incorporación del cantante Simon Le Bon, quien ayudó a formar su formación más famosa. El primer gran éxito de la banda fue Girls on Film de 1981 de su álbum debut homónimo. Otras canciones populares que la banda lanzaría incluyen Hungry Like the Wolf y Rio, entre muchas otras