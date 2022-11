En entrevista para el programa ‘Ventaneando’, la cantautora y actriz de 33 años de edad, Belinda, reveló que le encantaría realizar una colaboración con Danna Paola en un futuro y agregó que la admira mucho porque es una persona trabajadora, además de que ama colaborar con mujeres.

Belinda reveló que le gustaría colaborar con Danna Paola. / Foto: Instagram @belindapop

Cabe señalar que desde hace varios años, la prensa se ha encargado de crear una enemistad entre ambas artistas debido a su popularidad entre el público mexicano y su similitud entre las canciones ya que ambas pertenecen al mismo género musical.

“A Danna Paola la admiro mucho, me parece una mujer muy talentosa, trabajadora. La admiro demasiado, le deseo siempre lo mejor y pues me encantaría, por supuesto, ¿por qué no?. Además, amo colaborar con mujeres. Las dos hemos estado en nuestras cosas, ocupadas, pero si se da en un futuro una colaboración y que sea algo que nos emocione a las dos, que nos inspire, por supuesto que sí”, dijo Belinda en entrevista con Ventaneando.

Cabe señalar que Beli reveló que está lista para regresar a las telenovelas y le encantaría hacer un remake de ‘Rubí’, ‘La Usurpadora’ y ‘Marimar’. Además reveló que para finales de año tendrá una participación en una bioserie de un personaje muy famoso.

Belinda y Danna Paola juntas en el teatro

Meses atrás, el productor de teatro Alejandro Gou en conferencia de prensa reveló que no descansará hasta ver a Belinda y Danna Paola juntas en una puesta en escena y señaló que le encantaría ver a ambas en una versión mexicana de la cinta Chicas Pesadas (Mean Girls), “Cuando me den los derechos, yo ya tengo el sí de Belinda y Danna Paola, solo hay que encontrar fechas dentro de sus agendas”, dijo Gou.

