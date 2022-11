Siddhartha experimenta nuevas sensaciones como músico y papá

El popular Siddhartha se ha convertido en uno de los músicos y compositores que están marcando una nueva historia en la música latinoamericana. El cantante cierra un año con una nueva etapa tras debutar como papá; además, con una nominación al Grammy Latino.

“Este año ha sido un año que trajo todo junto, algo lo que no había sucedido en los dos años pasados, como que se juntaron varias cosas entre la salida de un disco y el tour por muchos lugares, por lo que que han hecho de este un año muy movido y de mucha cosas positivas”, compartió en entrevista con Publimetro.

El músico, de 45 años, experimenta nuevas emociones y aprendizaje que se ven reflejadas en sus canciones.

“Creo que a través del tiempo como que uno inconscientemente va creciendo, acumulando experiencias, analizando las cosas positivas y negativas que van sucediendo, eso te va generando un nuevo juicio y una nueva naturalidad para componer. Yo la verdad es que nunca he sido alguien que trate de racionalizar mucho la manera de hacer música, es algo que va surgiendo como espontánea y libremente. Creo que me imagino que la acumulación de discos, de experiencias, de grabaciones y de participaciones te va dando -poco a poco- un un sentimiento diferente en en cada vez que te sientas a hacer música”, señaló.

Siddartha es uno de los artistas con más conciertos en vivo, que esta semana llegara a la primera edición del Festival PortAmérica Latitudes en Guadalajara, que se realizará el 12 de noviembre dentro de la Feria Internacional de la Música (FIM Gdl).

“Este año vamos a cerrar con un poquito más de 70 shows que fue lo lo más que pudimos abarcar, porque vamos a tener que extender la gira hacia el 2023. Ahora, viene la segunda visita a mi ciudad en este festival que me entusiasma mucho, porque es como una experiencia muy distinta, porque se comparte el espacio con otros artistas; además tiene como este doble propósito de la gastronomía. Será una buena excusa para regresar a Guadalajara” señaló.

“Creo que no estamos sufriendo de una excesiva oferta artística, más bien creo que se puede sufrir más de un desinterés de la gente. Conocemos propuestas que no son necesariamente del top 10 mundial, ahora tenemos mucho más de dónde escuchar pero a lo mejor seguimos habituados a solamente prestarle atención al las cosas más populares”. — Siddhartha

Siddhartha en el Latin Grammy

El músico tapatío está nominado en la categoría Mejor canción alternativa del año, por 00:00. La gala de los premios se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre.

“Tenemos por primera vez, es decir, yo había estado nominado algunas veces, pero nunca he tenido la suerte de llevármelo pero ya me ha tocado la experiencia de estar nominado. Creo que es la primera vez que voy a estar nominado, como que siempre estuve nominado en la vida independiente antes de tener disquera, es la primera que estoy como bajo esta diferente situación administrativa. Nunca me he tomado este tipo de eventos como algo muy a pecho, si lo gano estaré feliz pero si no, tampoco es algo que me que me inquieta, porque siento que estos reconocimientos si bien son muy importantes, para mí los reconocimientos más palpables son los que vivo en carne propia cada vez que tocamos”.

El cantante añadió, “nunca he entendido bien tampoco cómo funcionan, cuál es el criterio con el que estos premios se dan o se eligen, así que yo me dejo llevar o sea ahora sí que lo que venga es bueno no me gustan como las expectativas como que prefiero las sorpresas”.

Lo que viene para 2023

Siddhartha adelantó que el próximo año tiene tres puntos a desarrollar para su carrera.

“El 23 es un año que va a tener principalmente tres cosas: primero que será un año creativo para nueva música, porque este año no tuve casi oportunidad de tener espacios para sentarme en el estudio y tengo muchas ansiedad por hacerlo, me lo pide el cuerpo. También es un año donde vamos a seguir tocando bastante, porque ahora la gira más bien se va a ir hacia la parte internacional; ahora el 2003 vamos a ir a Sudamérica a España. Por ahí hay un par de cosas nuevas que vamos a presentar en este año este pero que pues todavía no son momento de de cacarearlas (risas)”, dijo.

Siddhartha y Yuya en medio de un dilema

El músico disfruta a su familia, y a la par de la carrera de su pareja Yuya, tiene en su pequeño hijo el mayor impulso de vida. Durante la charla explicó cómo pasarán juntos su primera Navidad.

Yuya y Siddhartha se convirtieron en papás de Mar, el 29 de septiembre de 2021.

“La Navidad siempre la paso en familia, ahora la verdad es que todavía no sabemos en dónde la vamos a pasar, porque como que estamos apenas experimentando las primeras veces, si es con la familia de mi chica o con la mía, todavía como que no lo hemos previsto. Siempre tratamos de que el Año Nuevo, se inicie con algún viaje o empezar el año haciendo algo distinto. Me acabas de poner la alerta roja para ponerle atención y elegir el destino, porque luego se pone cada vez más complicado conforme pasa el tiempo”, finalizó.

