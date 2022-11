“¿Apoyas a la comunidad LGBT?”, esto respondió Guaynaa a la pregunta de un seguidor en TikTok

Su fama estalló en 2019 con el tema “Rebota” que acumula más de 500 millones de reproducciones en Youtube. Jean Carlos Santiago Pérez, mejor conocido bajo su nombre artístico Guaynaa, llegó para sumarse a los intérpretes del reggaetón.

Ese mismo año Guaynaa, nacido el 16 de septiembre de 1992 en Caguas, Puerto Rico, lanzó el tema Chicharrón ft. Cauty que se convirtió en otro éxito de la temporada.

Con Buyaka se anotó otro hit. En el video de esta canción aparecen hombres mostrando músculos en lugar de mujeres, algo que fue un guiño a quienes acusan al reguetón de sexualizar a las mujeres.

“Gracias Guaynaa por no solo sexualizar a la mujer, nosotras también merecemos alegrar la vista”, “Por más videos de reguetón así como este, llenos de hombres musculosos bañados en sudor”, “Es el primer artista que piensa que también se puede atraer al público, no mostrando mujeres sexys, sino hombres sexys, y eso es lo que me encantó del video”, fueron algunos de los comentarios que recibió este material también lanzado en 2019.

¿Apoyas a la comunidad LGBT?

El cantante puertorriqueño, cuya relación con la influencer venezolana-estadounidense Lele Pons se ha hecho muy mediática, sigue escalando en el mundo de la música urbana al asegurar que su música es inclusiva.

Durante una conversación con sus seguidores en TikTok respondió preguntas.

“¿Apoyas a la comunidad LGBT?”, le consultaron.

Ante la pregunta Guaynaa respondió que los apoya “Un mil por ciento”.

“Cuando llega la parte del show de tirar la camisa para el público se dice que este cuerpito es de ellas, de ellos y de elles (…)Todos nuestros conceptos son inclusivos, música para todo el mundo”, señaló.

“Siguen teniendo complicaciones por parte de gente cerrada, pero definitivamente han creado un mundo más saludable, un mundo más sano y más a salvo para los seres humanos que sigan naciendo”, opinó el cantante de 30 años.

“Eso es Guaynaa”, “Que inviten a Guaynaa a RuPauls Drag Race México”, “Por eso amo a Guaynaa”, “¡Por eso te amamos!”, “Pues como no va a apoyar a la comunidad, si es mi novio”, “¿No se pone celosa la Lele?”, “Voy a empezar a escuchar canciones de este hombre ya”, “La comunidad lgbt te apoyamos mucho con tu arte eres muy buen ser”, fueron algunas de las reacciones de la comunidad.