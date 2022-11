Ryan Reynolds habla del cameo de Taylor Swift en ‘Deadpool 3′

“Va a ser una maravilla. Quiero decir que ¡estamos tan emocionados!”, así se expresó Ryan Reynolds al hablar de las grabaciones de la película ‘Deadpool’ en su tercera parte. El largometraje vuelve con todo en su tercera edición. Siendo esta, una historia de mucha diversión que el actor ha sabido representar, viene con sorpresas y es que hace unas semanas se dio a conocer que Hugh Jackman quien dará vida a Wolverine, causó mucha emoción a los fans del UCM, pero la gran incógnita es que los seguidores del buen cine ¿podrán ver a Taylor Swift en este filme?

Deadpool 3: Ryan Reynolds revela cómo va el guion y cuándo empieza el rodaje https://t.co/TPKS2BIYpC pic.twitter.com/Io49I1gW8y — El Aragüeño (@ElAragueno) November 8, 2022

Efectivamente el protagonista de Deadpool, tiene buena amistad con la cantante estadounidense y le propuso hacer un ‘cameo’ en la producción cinematográfica. La esposa de Reynolds tiene una gran amistad, incluso sus hijos la asocian como parte de la familia: “Betty, James e Inez durante muchísimo tiempo vivieron en una burbuja y pensaban que Taylor era un miembro más de la familia que sólo saca su guitarra para compartir en las reuniones familiares, la cuál podían llamar cada vez que tenían una duda, pero un día fueron a un concierto a apoyarla y al ver a miles de personas gritar su nombre dijeron: ‘bueno, al parecer no nos necesita, ella de verdad es famosa’”, expresó en entrevista a ET. La cantante ya ha estado presente en guiños en anteriores películas del personaje de Marvel pero hasta ahora Swift no confirma la posibilidad de su participación.

Los fanáticos de Deadpool esperaban el tercer film para este 2022, pero para Primavera de 2023 será la fecha para empezar el rodaje de ‘Deadpool 3′.

Shawn Levy se escucha como director. Levy, trabajó antes en Stranger Things y dirigirá esta historia y así, sumarse a la saga tras acabar la cinta de Marvel tras 2024. “Si filmamos la próxima película de Deadpool en nuestra casa, este sería ese lugar”, explicó Reynolds. Esta película se estrena en cines el 8 de noviembre de 2024.