Vicente Fernández Jr: ‘mi fortaleza es mi familia, mi debilidad que sigo siendo buena persona y tratan de abusar’

Vicente Fernández Junior está parado cerca de la tumba de su padre, desde ahí recibe a Publimetro para una charla exclusiva en el lugar que lo vio nacer, crecer y que tantos recuerdos le evoca, como es el rancho Los 3 Potrillos.

Rodeado de trabajadores y atento a lo que sucede a su alrededor, el mayor de los hijos de Vicente Fernández decidió hablar sobre todos los rumores que hay sobre su persona; además sobre el primer aniversario luctuoso de su padre (12 de diciembre) y los buenos momentos que ha tenido este año que está por finalizar.

Vicente Fernández Junior invitó a Publimetro al rancho para hablar de su vida

“Hay muchos sentimientos encontrados porque falta menos de un mes para tener el primer año del aniversario luctuoso de mi padre, pero las personas se van cuando dejan de pensar en ellas. Mi padre va a estar en el corazón de cada uno de lo integrantes de la familia junto con todos lo corazones del público que siempre sigue asistiendo y viniendo al rancho, que sigue escuchando sus canciones y que lo sigue recordando; físicamente falta pero ya dio el paso a la eternidad, para nosotros y sus seguidores, es un personaje eterno”, compartió Vicente Junior sentado en la banca preferida del “Charro de Huentitán”.

Vicente Fernández Junior rompe el silencio sobre su vida. (Foto: Nación Imago.)

Tras la pandemia, volvió a los escenarios con varios conciertos en Colombia y Venezuela, “a principios de abril comenzamos a hacer viaje a Sudamérica, especialmente Colombia, donde hice varias presentaciones en Neiva, Pereira, Cartagena y Cali, abriendo proyectos no solo musicales, sino empresariales como un proyecto que está por salir que es un restaurante con el nombre de La cantina de Vicente Fernández Junior en homenaje a la música mexicana”.

“Mi fortaleza es mi familia, mi pareja y mis padres. Mi debilidad es que sigo siendo buena persona y mucha gente lo confunde de otra manera y tratan de abusar”. — Vicente Fernández Junior

Con el apellido de una dinastía importante en la historia musical del país, Junior sabe que hay que honrarlo, “mi hermano Alejandro, mi sobrina Camila, mi sobrino Alejandro, tu servidor y más lo que se acumule porque entre más Fernández haya más perdurará el apellido y la esencia de mi padre”.

Recientemente, fue honrado en Cali, Colombia con la Cruz del Caballero, “me hicieron el honor en participarme en una solicitud que se hizo al Cabildo con todos los diputado en Cali, para otorgarme la presea que es la Cruz del Caballero, fue una emoción muy bonita porque yo sé que mi padre sigue estando, sigue cuidándome y está muy orgulloso de todo lo que estamos haciendo todos los integrantes de la familia Fernández”.

Antes de finalizar la entrevista le preguntamos si todo bien con sus hermanos Gerardo y Alejandro, “excelentemente bien, mi padre nos enseñó la unión y por eso el rancho se llama Los 3 Potrillos, así se seguirá llamando”.

Redes sociales

“En las redes sociales vi un mensajito el otro día que decía algo parecido (...), no recuerdo con exactitud, ‘de tantas cosas que se dicen de mí ya hasta me da risa y me las estoy creyendo’, es algo un poquito ilógico, ¿verdad? Que si yo vendí el avión para hacer un reality, que si yo vendí la Arena VFG o que si yo estoy gastando la herencia. Yo también trabajo, yo también generó, yo también tengo ilusiones, yo también tengo mucha gente que me sigue”, explicó Vicente.

Series que terminaron siendo “caricaturas de ficción”

“Si alguien quiere conocerme pues es cuestión que me busque y me conozca. Muchas cosas son ficticias (rumores) o son ficción de lo que se dice de la familia Fernández, más con las ocurrencias que se le dio a diferentes medios de comunicación de hacer caricaturas (Televisa y Caracol) de hacer estas historias (series) de ciencia ficción, es más lo que colgaron que lo que es realidad, porque la realidad es que somos una familia unida. También somos una familia que se echa la mano, todos con todos, como nos enseñó mi padre, como nos sigue enseñando y mostrando porque un pilar sumamente importante en la familia ha sido mi madre, tanto que lo digo públicamente, mi padre fue lo que fue y tuvo lo que tuvo gracias a la unión y la perfección como pareja, como persona, esposo, amigo, compañero, confidente con mi señora madre; al final, fue una combinación que funcionó para que fuera don Vicente Fernández la persona que conquistó tantos corazones abiertamente y sin ningún lineamiento de prohibición”, detalló el hijo del Charro de Huentitán.

Músico y empresario

“Vine mucha música, hay grabaciones, vídeos y la apertura, en cuestiones culinarias, de lugares para ir a disfrutar la comida y música mexicana que esperamos se pueda ampliar el panorama y el mapa de localización que no solamente sea tanto en Colombia, sino Venezuela, México y Estados Unidos.

Libro que contará sucesos oscuros como su secuestro

“Tenemos la elaboración de Rodrigo Guzmán, quien es un escritor y diputado colombiano con el que estamos teniendo muchas entrevistas, muchas pláticas, donde van a sacar la historia de mi vida. Vamos a hablar desde que yo nací hasta el día actual, hay una invitación a que después de hacer el libro probablemente lleguemos a un acuerdo a pasar una serie”, adelantó.

Al preguntarle si era fácil contar su propia historia respondió, “para mi sí es fácil, pero sí es algo que por lo que acabas de mencionar pues se le puede compartir a la gente que nos sigue dando el cariño y el apoyo; sobre todo para la gente que no me conoce sepa quién es Vicente Fernández Junior. Claro que sí contaré todo y abiertamente para que no halla el punto especial que es un cuento de ciencia ficción, ni haya invenciones, ni cosas inventadas, simplemente la realidad”, detalló durante la entrevista.

¿El débil de los Fernández?

“Luché desde que nací, porque vine al mundo a los cinco meses. Cuando tienes diferentes etapas de tu vida donde llegas a pisar la rayita donde puede terminarse la historia de Vicente Fernández pero te alcanzaste a regresar, pues observa el camino diferente y aprendes a disfrutar las 24 horas del día; lo importante es lo que vives desde el momento que abrimos los ojos porque dicen que el pasado ya está hecho, el futuro es incierto y la única realidad que tenemos es el presente”.

Amor y boda

Vicente Fernández Junior señaló que está cerca de entregarle el anillo a Mariana González, para pensar en casarse el próximo año.

“Ya me tocaba encontrar a la mujer de mi vida como Mariana González. Creo que como dijo mi padre el que insiste y el que sigue por sus metas no debe rendirse, porque el momento llega y te toca lo que te debe de tocar. Ya no hay nada más que pensar sino esperar el momento. Las circunstancias y las situaciones que nos tocó vivir en el 2021, con la pandemia, la enfermedad de mi padre y el deceso, de cierta manera tuvimos que tener un tiempo reglamentario para poder disponer ya de otras actividades o de otras posiciones, como ya dar el paso a hacer una celebración matrimonial, puesto que no era lógico hacerlo antes del año”.