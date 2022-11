Con fotos “muy sexis” así aparece la actriz Martha Julia y despierta la atención de sus seguidores

Con 49 años, la actriz Matha Julia posa con un bikini que según sus seguidores “La hace ver muy sensual”. En reciente publicación, la artista que ha desempeñado su vida profesional en grandes producciones televisivas y el cine de México, muestra su lado más sexy y con poca ropa. Según sus stories, la famosa se ve tomando el sol en una alberca con su hija.

En su Instagram que reúne alrededor de 240 mil seguidores, reseñó en la descripción de sus fotografías: “Estoy en una edad en que el tiempo es irrecuperable. Es momento de hacerse de coraje, soltar , volar, romper, coser. Volver a empezar, soltar duele. Sostener lo insostenible duele más”, agregó.

Al ver sus imágenes, los seguidores comenzaron a reaccionar con mensajes para la mexicana: “Mi amor estás más buena que el pan”, “Mujeron y que tal muy sexy y muy hermosa. Saludos desde GUADALAJARA”, “Súper guapísima luces espectacular como siempre saludos”, “La más bella de México te quiero mucho Martha Julia”, expresaron los internautas.

Mira los diferentes Bikinis de Martha Julia

Esta no es la primera vez que la actriz aparece con ‘traje de baño’. En diversas publicaciones deja ver su escultural figura que sigue conservando a pesar de sus casi 50 años.

Para celebrar el día de la independencia de México, Martha Julia también lució su mejor traje.

En otra ocasión, la actriz reseñó: “Recuerda que cada día tienes dos superpoderes :TU MENTE y TU ACTITUD! A sonreír y Disfrutar al máximo sus vacaciones”, comentó a sus seguidores.

Entre otras palabras de reflexión y luciendo otro bikini, la actriz dijo: “Mucha gente va a querer decirte cómo vivir, con quien andar, que estudiar, donde trabajar, etc. Siempre decide TÚ, no importa si te equivocas, no importa si más adelante te arrepientes; decide TÚ y sé FELIZ”.

Martha Julia, volvió a su papel ‘La Madrastra’, que tuvo estreno el 14 de octubre a través de TelemundoUnivisión.