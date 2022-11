Jessica Simpson preocupa a sus seguidores por su apariencia

Jessica Simpson jamás pensó que un video, en el que compartió el diseño de una recámara infantil se volviera viral por ella, no por su trabajo de madre, sino por su aspecto físico. La cantante estadounidense, de 42 años, respondió a las comentarios con un mensaje en Instagram para los que critican su imagen actual.

La también cantante y empresaria ha tenido una larga lucha contra lo excesos, la estabilidad de su salud mental y su peso. Aún así asegura que ha estado 5 años sobria y con ello ha aprendido que puede superar cualquier adversidad que se le presente.

La cantante ha sido recientemente imagen de Pottery Barn Kids. En el anuncio que ha protagonizado, muestra las imágenes de la habitación de su hija pequeña Birdie diseñados con artículos de la marca.

Jessica Ann Simpson es una cantante, actriz, autora y diseñadora de moda estadounidense. Su reconocimiento en el mundo del espectáculo llegó a finales de los años noventa, cuando todavía era adolescente.

Parte de esa lucha contra el alcoholismo fue revelada por la propia Jessica Simpson en su libro Open book, donde también reveló que fue abusada cuando tenía 6 años por la hija de un matrimonio amigo de sus padres.

La cantante que se hizo muy popular con su reality en MTV en la década del 2000, llegó a pesar 109 kilos tras su último embarazo.

Jessica Simpson aprende a sanar por sí misma

“Necesito estar en el estudio hoy porque es el sitio donde puedo poner los pies en la tierra y sanar. Tanto como he aprendido a bloquear el ruido destructivo... Los comentarios de las personas y los juicios pueden todavía doler muy dentro con su molestia incesante: ‘Tú nunca serás lo suficientemente buena’”, compartió en Instagram, a través de un video en el que canta Party of one.

“Lo más importante que he aprendido durante los últimos 5 años sin que el alcohol sea un protector para el escapismo, es que puedo y siempre lo superaré”, fue el inicio de la repuesta a los que han criticado su imagen actual

Jessica Simpson y su larga lucha contra si misma. (Foto: Instagram.)

Con más de seis millones de seguidores en su cuenta de Instagram explicó en u video, “soy capaz de casi cualquier cosa que me importe lo suficiente como para poner mi mente. Estoy presente. Estoy profundamente inspirada. Estoy decidida. Yo soy honesta. Me preocupo por otras personas. Después de ponerme a tierra hace un momento con mi voz y las letras en mi corazón, siento compasión por el odio obstinado que algunas personas pueden dejar escapar sin esfuerzo con tanta intensidad en las redes sociales o en los medios en general. Todos tenemos nuestros días de querer ser, lucir, hacer y sentirnos mejor. Nadie está solo con ese sentimiento de que puedo prometerte. Me desperté al mismo tiempo ansiosa e insegura, pero también enojada y a la defensiva, como algunos de ustedes. Sé lo que funciona para mí y eso es dejarme llevar y simplemente cantar mientras me miro directamente en el espejo, directamente a los ojos para verme y comprenderme realmente”.