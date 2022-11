A Laura Zapata ya no le interesa reconciliarse con Thalía

Desde que falleció Eva Mange, la relación entre Laura Zapata y Thalía se ha resquebrajado, o al menos así lo ha dado a entender la “villana de las telenovelas” en varias oportunidades.

Laura Zapata compartió con los medios que su media hermana no colaboraba con los gastos de su abuela y tampoco aportó dinero para los gastos del funeral. Pero todo escaló cuando varios famosos salieron en defensa de la cantante, y tacharon a la actriz de mantenida.

Thalía nunca respondió públicamente a las acusaciones de su hermana, así que no se sabe si llegó a hablar con Laura Zapata o no, por lo que parece que su relación se mantendrá distante.

Laura Zapata afirma que mejorar su relación con Thalía no tiene prioridad en su vida

Durante un encuentro con los medios, la actriz expresó que reconciliarse con su media hermana Thalía, no se encuentra en sus planes próximos, ya que considera que ella no quiso hacer nada para aclarar lo que había dicho Yolanda Andrade de ella.

“Tengo otras cosas que me ocupan, tengo otros amores, por favor haz una notita que digan que lo que está diciendo tu amiga no es verdad y no lo hizo”, expresó Laura Zapata frente a las cámaras.

Asimismo, aprovechó para lanzarle una puya a Yolanda Andrade: “Yo nunca he tenido nada con esa persona. Dejó de hablar de mí cuando empezaron a sacar sus trapitos”.

¡A Laura Zapata no lo interesa hacer las paces con su hermana Thalía! 😱📺 #ConQuieroQuieroYo #VLA pic.twitter.com/x71ZDNwMIF — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 8, 2022

Después Laura Zapata aclaró que nunca necesitó nada de su hermana, y que fue gracias a ella que Thalía pudo entrar a este medio: “Nunca me ha mantenido. Cuando yo le abrí la puerta de este medio, yo ya era Laura Zapata, ya había hecho comedia musical, telenovela, ya había hecho muchísimas cosas”