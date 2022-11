Lizbeth Rodríguez: otra famosa víctima de abuso sexual que le hará frente a su agresor a través de la justicia

La famosa YouTuber Lizbeth Rodríguez se destapó recientemente al confesar haber sido víctima de abuso sexual hace más de dos décadas. La creadora de contenido mexicana aprovechó la plataforma TikTok para contar su historia, con la canción “Gasolina” de Daddy Yankee como fondo musical le envió un mensaje a su agresor:

“Para el hp que me tocaba desde los 4 añitos”, así escribió la famosa conocida también como la caza infieles. Otra de las frases de la canción que le acompaña a su video es el de la estrofa “Tenemos tu y yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes” precisó la famosa.

Lizbeth Rodríguez le manda mensaje a su abusador. pic.twitter.com/PVH5Lx5NJv — Lo + viral (@VideosVirales69) November 8, 2022

La confesión de la creadora de contenido, que cuenta con unos 10 millones de seguidores en esta red social, desató una ola de comentarios en apoyo a esta experiencia que según comentó ocurrió cuando apenas tenía 4 años de edad.

“Lo peor es cuando hablas y le dices a tus padres, conocidos o a cualquiera y simplemente no te creen, eso le pasó a mi esposa”, “Y lo peor es que son mis primos y me hablan como si nada”, “A veces preferimos callar y por el simple hecho de tratar de proteger a los que más queremos”, son algunas de los comentarios que se leen al pie del video que duró sólo 10 segundos.

Definitivamente que las redes sociales no sólo han servido para la proyección de muchos, también como canal de exposición para ciertas vivencias individuales que pueden servir de ejemplo para otros. Este es uno de los casos pues con su ejemplo, Lizbeth busca motivar a quienes hayan vivido una experiencia similar a la de ella a que denuncien, a que no se queden callados, pues a su juicio muchas veces los abusados sienten vergüenza.

“A los que les ha pasado, de verdad, dejen de tener vergüenza, los que deberían tener vergüenza son ellos. Expónganlos en Navidad, en las fiestas. Digan: ‘Ay, sí, cuando tú me tocabas, ¿te acuerdas?’ Háganlo, de verdad, porque no es justo que nosotros seamos los que nos sintamos mal por algo que nos hicieron. Así que levanten la voz, díganlo y que se arrepientan los malditos”.

“Voy a hacer una investigación a ver qué pasa cuando ya pasaron muchos años y ver cuál es el proceso de la policía porque somos demasiados”, agregó Lizbeth.

¿Quién es el abusador de Lizbeth Rodríguez?

Vale recordar que en 2020 la también actriz había confesado en un video publicado a través de su canal YouTube que cuando era niña la pareja de su madre, a quien ella le decía papá la tocaba en sus partes íntimas: “A mi me daba mucho miedo abrir los ojos porque pensaba que podría ser un ladrón y que si yo gritaba y mis papás se daban cuenta, podría pasar algo malo”, precisó.

Tal situación se la confesó a su madre aunque le había prometido al hombre que no lo haría, sin embargo, cuando tenía 8 años vivió otra escena que se repitió varias veces y fue cuando un hombre le desabrochó el pantalón mientras ella estaba dormida:

“Fue algo muy difícil y algo muy duro, pero ahora lo puedo ver de grande porque cuando yo estaba chiquita, yo llegué a sentir que eso era mi culpa y que estaba mal. En ocasiones yo le llegaba a decir que no lo hiciera y él me decía que si yo le decía a mi mamá, pues que lo iban a meter a la cárcel y que obviamente yo no quería eso. Realmente fueron incontables las veces que ese tipo de situaciones pasaban”, precisó.