Nicki Nicole aplaude la libertad y el atrevimiento de las mujeres en la música

La popular Nicki Nicole ha tenido grandes momentos en la música y sus cambios en el color de su cabello, podrían compararse con sus inquietudes de experimentar con canciones y colaboraciones. La cantante argentina está lista para traer Parte de Mi Tour a México y mostrar su evolución tras grandes experiencias como fue en ediciones pasadas de festivales como Coachella.

“Tenía muchísimas ganas, desde hace mucho, poder hacer estos shows propios en México. Estuve en muchos festivales, donde la pasé increíble pero a veces como que el tiempo es limitado; la verdad, que tener estos shows en solitario brinda una mayor experiencia audiovisual, se lo debía a la gente de México que siempre está ahí desde el día uno”, dijo Nicki Nicole.

La trapera que está marcando el camino con su freestyle llegó a la escena en 2019 cuando lanzó su álbum debut Recuerdos, incluyendo colaboraciones con Cazzu, DUKI y Bizarrap. En 2021 publicó el álbum Parte de mí, el cual contiene el tema Colocao y Mamichula, junto a Trueno.

“En esta gira hacemos un equilibrio de los dos álbumes que son diferentes fases mías, uno de 2019 y otro de 2021. Me gusta jugar con esas fases y que se vean bien marcadas en el show para jugar con las baladas, momentos divertidos, la cumbia y todo lo que se pueda para conectar con las emociones de la gente y hacerlos sentir parte de todo el show”, adelantó.

En tres años de carrera ha recibido importantes premios, además de una nominación en los Latin Grammy. Más de 14 millones de oyentes mensuales, donde Argentina es el país donde más la escuchan, seguido de la Ciudad de México.

Nicki Nicole reveló que el género urbano les ha permitido a las mujeres romper con los estereotipos y tabúes.

“Siento que llegué en un momento a la industria en el que muchas mujeres lucharon para que hoy nos podamos sentir así de libres, porque antes, veías a Madonna subiendo al escenario, mostrándose ella, haciendo discos sobre su sexualidad y la gente como que decía: ‘no puedes hablar de eso sos una mujer’. Me alegra que hoy en día eso ya no suceda, gracias a todas estas artistas increíbles que nos representan -desde siempre- para poder hacernos sentir más libres; además, no sentirnos culpables de lo que nos ponemos o hablamos como es de nuestra sexualidad”, añadió.

Actualmente supera los 15 millones de oyentes en plataformas, por lo que se convierte en una referencia para muchas mujeres, a pesar de su juventud.

“No está mal hablar de lo que nos gusta, la verdad que siento un orgullo y un placer poder llegar a esta industria y conocer a todas estas mujeres tan magníficas en lo que hacen. Todas tienen una lucha y veo hoy en día en la industria a una mujer más libre y una mujer que puede decir lo que piensa; obvio que siempre van a ver criticas, pero me alegra que una no se sienta mal haciéndolo, que no se sienta como culpable es algo normal decir lo que uno le gusta o lo que uno siente”, dijo la trapera de 22 años.

“Siento que este año fue en el que más evolucioné, así como va de la mano, como desde lo personal hasta lo musical. Estuve tomándome un tiempo de devolución para sacar música más en solitario; la verdad, siento que me sirvió mucho porque puse el enfoque en lo que realmente quería hacer” — Nicki Nicole

Nicki Nicole está promocionando su más reciente tema Nobody like yo, el cual ya puedes escuchar en todas las plataformas de streaming.

Poder femenino en sus letras

“Venganza es una canción que habla sobre la realidad de las mujeres, a mí siempre que me dan el pie para hablar sobre eso no me quedo atrás. Me encanta poder dar este mensaje, que lamentablemente es una realidad para todas las mujeres, que es el hecho de las mujeres desaparecidas, las que ya no están y las realidades que vivimos día a día. Además, desde esos piropos a nuestra vestimenta hasta que nos echen la culpa por desaparecer o porque alguien nos haga algo”, señaló.

Reveló que los mensaje que se dan en la música permite una mayor visibilidad, “la verdad que poder hablar de esto como mujer y poder dar este mensaje para apoyar a todas las personas que han pasado por esto o para los allegados. Me gusta poder dar este mensaje de apoyo a todas las mujeres y saber que estamos unidas en esto, y en esta canción Venganza que me invitaron los chicos de No Te Va Gustar pude hablar claramente sobre este mensaje, que me encantaría tocarla en México”, finalizó.

