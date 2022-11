Como si fuera un ratón, mujer saca a ‘escobazos’ a cocodrilo

Muchas personas sufren de plagas en sus casas. Las cucarachas y los ratones son los animales menos deseados, pero más comunes. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a viralizarse un intruso poco usual. ‘Coco’ es un cocodrilo que todos los días visita el hogar de una familia en Tabasco, pero hay ocasiones que el reptil se niega a dejar el lugar.

Una cuenta de Facebook compartió el momento en que una mujer, con escoba en mano, sacó al cocodrilo : “Ya todo el día te pasaste aquí. Ya mi nene hermoso, hasta mañana si Dios quiere”, son las palabras que decía la mujer mientras ahuyentaba al extraño animal.

Detras de la dama, un perrito de la raza chihuahua comenzó a ladrarle al reptil para que saliera de la cada, sin embargo, ‘Coco’ lo ignoró y siguió con su camino . En unos cuantos segundos, ‘la mascota’ dejó el lugar para volver a su hábitat. El raro suceso se viralizó en la red social de Meta, donde suma más de dos millones de reproducciones.

“Personajes a los que el diablo les tiene miedo”, “Yo con una rata me pongo loca y la doña hasta lo despide con amor”, o “y le dice " ya todo el día te pasaste aquí hasta mañana si dios quiere” yo me desmayo y al reaccionar ya no reaccionó por qué me a tragado coco!”, son algunos de los mensajes que colocaron diversos usuarios.

