Tiktoker se vuelve viral al decir que su casa “es fea”, pero tiene un teléfono que se dobla

Las redes sociales estallaron en críticas hacia una ‘influencer’ que aseguró que en su casa no había losa en su casa, pero ella tenía un celular tan moderno y costoso que es capaz de doblarse.

La tiktoker de 21 años, con más de 2 millones de seguidores identificada como Angelina Pineda ha sido blanco de burlas y críticas por parte de internautas.

Resulta que la joven, que también tiene cuenta en Onlyfans, publicó videos en TikTok en los que puede verse su modesta casa, algo que no pasó inadvertido por la crueldad características de los que están detrás del anonimato que proporcionan las redes sociales.

La joven tuvo que hacer videos para explicar que si su casa “está fea” es porque le cayó un “huracán” y está en reparaciones. Ya cansada de los ataques por vivir en una casa modesta se defendió como pudo.

“Ósea es verdad que no tengo losa, pero tengo el último teléfono que se dobla, el Flip4, mira nada más que cosita tan linda”, ironizó la joven de 21 años, quien publicó en su biografía de TikTok que vive en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador.

“Con goteras pero con teléfono último modelo mi ciela”, “El mío también se dobla, pero ya no prende”, “Teléfono y neveras más de 100 mil pesos mexicanos , si no tiene loza se entiende que es porque ahí no hay huracanes como por aquí”, “El flip 4 es el teléfono que se dobla más barato en su clase”, “En 6 meses se te va romper, así le pasó al mío”, comentaron algunos de los enterados del chisme.

“Dejen de juzgar”

Otros salieron en defensa de la chica.

“Por qué sufren de cómo vive no es fácil remodelar una casa yo poco a poco estoy arreglando mi cuarto y si es carro la plata no da”, “Por qué critican, déjenla, ella es feliz así, no sufran”, “Mis respetos nada es malo es como cuando tienes tenis originales y toda tu ropa es del mercado en mi caso no se puede todo pero hay que disfrutar”, “Cada quien tiene sus prioridades, paren de juzgar”, escribieron varios de los que salieron en defensa de esta exhuberante tiktoker.

