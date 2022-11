Britney Spears responde a Millie Bobby Brown tras hablar sobre posible Biopic

Durante una reciente entrevista realizada en el programa ‘The Drew Barrymore Show’, la protagonista de Stranger Things, Millie Bobby Brown confesó su deseo de formar parte de una biopic de Britney Spears, personificando claramente a la artista de 40 años, pues indica que se ha sentido muy identificada con respecto a las experiencias que esta ha tenido, tomando en cuenta que ambas se involucraron desde pequeñas en el mundo del espectáculo.

“Quiero interpretar a una persona real y pienso por mí: Britney Spears. Creo que su historia resuena conmigo, simplemente creciendo a la vista del público. Ver sus videos, ver entrevistas cuando era más joven. No la conozco, pero cuando miro fotos de ella, siento que podría contar su historia de la manera correcta y solo de ella”.

Tras estas declaraciones, la artista pop de los 90′s y 2000′s decidió enviarle una contundente respuesta a la intérprete de ‘Enola Holmes’ a través de sus redes sociales.

“¡Buenas noticias, buenas noticias! Todavía estoy respirando”, inicia diciendo el escrito. “Es gracioso que las mismas dos personas que me dieron la vida sean exactamente las mismas dos personas que me la quitaron... ¿Pero sabéis qué? ¡Sigo viva y vuelvo a respirar!”, continúa diciendo la artista en la descripción de la imagen donde aparece una puerta.

“Sí, sé que he publicado demasiado esta semana en Instagram... ¡Un poco divertido! Ahora que estoy respirando... Tengo tiempo... ¡Es diferente! ¡Me gusta!”, explica.

“He oído hablar de gente que quiere hacer películas sobre mi vida... ¡Oye, no estoy muerta! Aunque está bastante jod*damente claro que me preferían muerta. Supongo que mi familia va a cerrar sus puertas ahora. De cualquier manera, solo quiero saludar y compartir estas fabulosas puertas. Publiqué demasiado esta semana... ¡Estoy avergonzada! Lo entiendo... Oh bueno. Que tengas un buen día.”, finaliza el escrito Spears en referencia a lo comentado por Millie Bobby Brown.