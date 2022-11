Ella es Sara Corrales la supuesta causante del rompimiento entre Gabriel Soto e Irina Baeva

Desde hace varios meses se ha corrido el rumor que la relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva había llegado a su fin, pese a ello ninguno de los famosos ha confirmado tal información y con el transcurrir de las semanas esta tesis sigue cobrando fuerzas ya que cada uno se encuentra en lugares distintos, según han dicho cumpliendo compromisos laborales.

Hace poco se ventiló el nombre de Sara Corrales en el programa de espectáculo “Chisme no like”, a quien señalan de ser la manzana de la discordia y la responsable de la ruptura entre el actor mexicano y la modelo de origen ruso. Esta actriz colombiana recientemente se incorporó como parte del elenco de “Mi camino es amarte”, telenovela protagonizada por Gabriel Soto y Susana González.

Las especulaciones surgieron luego de un clip de video que salió a la luz donde se ve a la actriz, modelo y empresaria colombiana de 36 años bailar muy gustosamente con Gabriel Soto, en las imágenes se ven que encontraban en el set de grabación de “Mi Camino es amarte” y ambos muy sonrientes lo que se presume que entre ambos había surgido una química, los rumores se siguieron corriendo al punto de señalar a Gabriel Soto de haberle sido infiel a Irina Baeva, su pareja desde hace 5 años.

Sara Corrales no se queda callada

A pesar de los comentarios que se han tejido en torno a una supuesta infidelidad por parte del actor mexicano, Corrales prefirió no guardar silencio al respecto y negó a todas luces tener una relación más allá de la laboral con Gabriel Soto de 47 años.

Sara quiso aclarar que las suposiciones que se tejieron en torno al video, dijo que se trató de un concurso de baile que se hizo con todo el elenco de “Mi camino es amarte”, alegando además que en el grupo existe buena convivencia y compañerismo.

“Ya sabes cómo funciona esto, a uno lo involucran con todo el mundo, y la verdad es que no, están bastante perdidos en ese aspecto”, había declarado para el programa “Hoy”.

Esta no es la primera vez que se le relaciona amorosamente con algún famoso de la farándula, según ha dicho Corrales ya está “curada” en torno a este tipo de comentarios y suposiciones.

“Me rio, de verdad no sabes cuánto, porque no solamente me han inventado chismes con él, sino con un montón de gente más, y yo creo que uno crea callo a partir de los años de carrera, de experiencia, y ya uno aprende a manejar los medios completamente, y empiezas ya a disfrutar de todos estos chismes que se inventan”, precisó.

¿Quién es Sara Corrales?

Esta joven actriz inició su camino en el mundo del espectáculo como presentadora de televisión en un reality show en su país natal, Colombia. Su belleza y talento le abrieron las puertas para incursionar como actriz.