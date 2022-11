Esto dijo Bad Bunny al ganar premio de ‘Artista del Año’ en los Apple Music Awards

Todos los récord que ha rotó con su disco ‘Un Verano Sin Ti’ son suficientes para premiar a Bad Bunny como el artista del año, en los Apple Music Awards que se entregan desde el año 2019.

El artista boricua es la primera figura latina reconocida con este premio que generalmente se le otorga al grupo de cantantes con mayor éxito dentro de la plataforma streaming de Apple Music.

El puertorriqueño se una a la lista de artistas que lo han ganado en años anteriores como Billie Eilish, Lil’ Baby, Megan Thee Stallion, Taylor Swift y The Weeknd.

“Estamos encantados de celebrar los logros de Bad Bunny, cuya influencia en todos los ámbitos de la cultura no se puede ignorar en 2022″, dijo Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music & Beats, en un comunicado de prensa. “Ver a Bad Bunny ascender de un artista de Apple Music Up Next en 2018 a nuestro Artista del Año este año ha sido nada menos que extraordinario. Lo felicitamos por su año sin precedentes y por continuar llevando la música latina a una audiencia global masiva”.

Récords de Bad Bunny en Apple Music

Dentro de la plataforma de reproducción streaming, el boricua estableció un récord con su canción ‘Moscow Mule’ que se convirtió en el sencillo latino con mayor reproducciones en su primer día a nivel mundial.

Además, las 22 canciones de su último disco entraron a la lista de Daily Top 100, rompiendo el récord del mayor número de entradas simultáneas por un solo artista latino, y sus canciones han llegado al primer puesto de Daily Top 100 en 34 países, más que cualquier otro artista.

Todo ese reconocimiento le ha valido para ser el artista con más nominado de los Latin Grammy, que se entregarán el 17 de noviembre, con 10 menciones, incluyendo álbum del año, grabación del año por su sencillo “Ojitos lindos” con los colombianos de Bomba Estéreo. También es el cantante más escuchado en Spotify en 2020 y 2021.

“Cuando comencé, no tenía una base de fans global”, dijo Bad Bunny a Apple Music en una entrevista en exclusiva. “Estoy agradecido por todo lo que he logrado y todo lo que he experimentado. El movimiento de la música latina ha crecido mucho. Nunca me atribuiría todo el crédito ni diría ‘es por mí’. No, es cada uno de nosotros. Toda una generación. Nuestra energía y presencia siempre se sienten”.