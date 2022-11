Jennifer Aniston confiesa que ha pasado años intentando quedar embarazada

A lo largo de los años, Jennifer Aniston se ha enfrentado a diversos rumores con respecto a la maternidad, pues desde hace tiempo se ha especulado sobre el tema, observándose algunos titulares en donde se indicaban posibles embarazos y hasta se mencionaba el supuesto “egoísmo” por parte de la artista de no querer ser madre.

Sin embargo, ella dejó pasar cada una estas acciones y nunca confirmó o negó los rumores sobre la maternidad, hasta ahora que decidió romper silencio. “Decían que solo me importaba mi carrera. Y Dios no quiera que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo. Y que la razón por la que mi marido me dejó, por la que rompimos y terminamos nuestro matrimonio, fue porque no le daría un hijo. Fueron mentiras absolutas. A estas alturas no tengo nada que esconder”, confesó la actriz a la revista ‘Allure’.

A pesar de su silencia durante décadas, la artista aseguró que la situación por la que estaba pasando fue muy difícil para ella, e incluso llegó a hacerse una fecundación In- Vitro para poder cumplir su deseo de tener un hijo.

“Fue realmente difícil. Estaba pasando por fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que sea, estaba intentando todo. Habría dado cualquier cosa para que alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy”, dijo.

Según continuó explicando Jennifer Aniston a la revista, todo el tiempo que mantuvo oculto el tema de la fecundación In- Vitro fue más por pensar a que era una historia que debía guardar para ella misma y no enseñarle al mundo lo que sucedía, pues hay quienes tergiversan la realidad y empiezan a crear sus propios cuentos.

“El mundo crea narrativas que no son ciertas, así que también podría decir la verdad... No tengo nada que ocultar”, aseguró la actriz de 53 años.