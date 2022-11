Karol G anuncia un ‘descanso’ de los escenarios para el 2023: estos son los motivos

Karol G ha tenido el año más exitoso de su carrera al capitalizar toda su música a través de innumerables conciertos en todo el mundo.

Por eso, la artista decidió darle un freno a su carrera durante el próximo año para descansar o preparar nueva música.

Así lo dio a conocer durante uno de sus conciertos mientras hablaba con el público.”Resulta que el próximo año no voy a ir de tour, no voy a ir de gira. Tengo un concierto, que es en el estadio de Puerto Rico y a ese no sé si vas a tener plata, pero a ese te invita la Bichota, te lleva, te viaja, te da el backstage, así que alguien de mi equipo porfa, para que me colaboren”, expresó la cantante a uno de los asistentes de su presentación.

“Viví estos últimos dos meses de la forma más intensa y consciente que alguna vez lo haya hecho. 33 shows entre Estados Unidos y Canadá. 33 shows sold out”, añadió.

Finalizó su discurso diciendo: “Nos disfrutamos la vida como niños, pero trabajamos como máquinas y por eso y más ¡LOS AMO!”.

Las palabras de Karol G demuestran que hará una pequeña pausa a nivel de presentaciones, pero seguirá sacando nueva música para sus fans.

“$trip Love Tour” la gira más taquillera en Estados Unidos para una latina

La colombiana estableció un nuevo récord con su tour al convertirse en la latina más taquillera en la historia de Estados Unidos.

Según un reporte del medio especializado, Touring Data, la intérprete de ‘Tusa’ hizo historia con su gira al ser la más taquillera en Estados Unidos para una artista femenina de un concierto latino.

Con 30 shows en arenas de Estados Unidos a partir del 6 de septiembre en Chicago hasta el final de la gira en Boston el 2 de noviembre, Karol G obtuvo $ 66.7 millones en taquilla de un total de 378,086 boletos vendidos en 28 lugares.

Supera el bruto de cualquier otra gira estadounidense de una artista latina femenina, incluida Jennifer López, quien recaudó $ 49.6 millones en 28 conciertos en Estados Unidos en su gira “It’s My Party” en el verano de 2019. Ella movió 360,117 boletos en 22 arenas y un anfiteatro en la gira.