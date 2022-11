La Dra. Polo dijo: ¡Caso Cerrado! al amarre de Aleska Génesis a Nicky Jam

Si de un tema polémico se trata, el del amarre de Aleska Génesis a Nicky Jam no tiene fin. Fueron muchos los comentarios, memes y videos que salieron a relucir rápidamente en relación a este mal momento donde quedó en descubierto la modelo. A raíz de este tema, muchos fans y figuras del mundo artístico, opinaron pero la doctora Polo le dio ¡Caso Cerrado! a la controversia.

En una entrevista de Osmi de Jesús, un crítico de medios de comunicación, a la famosa abogada le preguntó sobre la brujería a Nicky Jam. El conductor dijo sobre este asunto: “Le pregunto porque sé que en caso cerrado has tocado muchos de estos temas que han llegado a tu corte”.

Las palabras de la doctora Polo fueron muy concretas y hasta jocosas: “Yo no creo que ningún amarre funcione en esta vida, el ser humano en un momento tiene un sentimiento, puede dejarse llevar, puede sentirse atado a algo. Bueno hombre si me pones unas goticas de un laxante en el estómago me voy a cag*r todo el día, pero eso no significa que me van a amarrar a ningún lado”, expresó.

Los seguidores de la cuenta de Instagram de Osmi de Jesús, respondieron a la publicación: “Hasta la Dra Polo está más sensata. Dejando en claro que esas vainas de rituales y brujería no funcionan”, “Hasta dónde ha llegado ésto?. No me quiero imaginar el cuadro de Ansiedad y Depresión que debe tener la tipa”, “Que autoestima tan pobre, recurrir a “brujería” para que te quieran un poquito”, “Ella no es tanto que lo quiera amarrar por amor ella está detrás del dinero”, son algunos de los comentarios.

En esta entrevista la cubana concluyó diciendo: “Esos son personas vulnerables que no saben por dónde ir y entonces llegan a estos extremos de buscar estas ayudas que no existen… Realmente no hay que amarrarlo, si es tuyo volverá”, Finalizó con su incomparable expresión: ¡CASO CERRADO!.