¿Valió la pena? Joven confiesa salir temprano del trabajo por hacerse del baño

Salir antes del trabajo es un placer que muy pocas personas tienen. Siempre y cuando no sea por alguna enfermedad o situación personal, los empleados gozan de los minutos ‘de regalo’ que obtienen al dejar sus puestos. Tal como Salvera, quien se viralizó por presumir su salida temprana de su oficina, pero ¿Cómo lo logró?

“Si algo aprendí del Kinder es que si te c4g4bas te regresaban a tu casa, adivinen quién salió temprano del trabajo”, es el texto que colocó el usuario en un breve video que compartió en la plataforma de clips cortos, TikTok. El extraño relato sorprendió a miles de usuarios , quienes se rieron de los hechos.

Las imágenes suman más de 811 mil reproducciones , siendo uno de los videos más virales del creador de contenido, quien se dedica a realizar cortos de risa para sus más de siete mil seguidores. Asimismo, Salvera confesó tener un gran gusto por música.

“No funciona en home office banda, ya intente” , “Por eso me fui temprano el otro dia jaja”, “see, en la secu, pero antes de que me dejarán salir les apeste el salón un rato”, o “lo malo de mi caso es q me regresaron a pies y no podía ni caminar del peso! nadie me gana”, son algunos de los mensajes que colocaron diversos usuarios.

