¡Abusivo! Taxista de la CDMX cobra más de 2 mil pesos a turistas por viaje de 5 minutos

La Ciudad de México es una de las capitales más visitadas por extranjeros en todo el mundo. Sus diversos espacios culturales atraen a viajeros que arriban por distintos medios de transporte. Desde los aeropuertos, hasta las terminales de autobuses, las personas buscan un taxi seguro que los lleve a su destino.

Lamentablemente, en las últimas horas comenzó a viralizarse la denuncia realizada por una usuaria de TikTok, quien expuso a un taxista que le cobró más de dos mil pesos. Sí, el sujeto abusó de los pasajeros. Según lo escuchado en la grabación, el empleado del volante les explicó: “Si no me pagan me regreso a la terminal”.

@erleen_95 La manera en que te roban en México los taxis del terminal del Tapo 2400 pesos una carrera hasta el terminal el norte ..... ♬ sonido original - erleen_95

Haciendo referencia al trayecto que inició en San Lázaro y finalizó en la Terminal Central de Autobuses del Norte, por el cual el ‘ladrón’ pretendía conseguir dos mil 400 pesos por un viaje de “cinco minutos para tres personas”.

Los viajeros afirmaron su confusión: “Yo no le entiendo… el caballero nos dijo que 150 pesos”. Tras negarse a pagar, el taxista se comunicó con un compañero, mismo que siguió con el abuso: “Adelante caballero, llegue a un arreglo con ellos o sino se les va a cobrar ida y vuelta”.

Antes de finalizar el video, el sujeto les explica a los turistas que “Aquí estamos en la del Norte, me regreso”, hasta el momento se desconoce cuál fue el desenlace del viaje. La grabación suma más de 87 mil reproducciones en TikTok, donde se pueden leer mensajes como “y luego los taxistas se quejan y se manifiestan por que uber o didi son mejor”, o “yo soy taxista y no soy asi ese viaje a lo mucho de la tapo a la central del norte son como 100 x eso creen q todos somos igual cuando pase eso paren”.

