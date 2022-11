¿Quién es el payaso “Chuponcito” y por qué está siendo señalado de presunto abuso sexual?

La vorágine de la polémica se desató luego de conocerse que José Alberto Flores Jandeter, conocido en el mundo artístico por ser el payaso “Chuponcito” se deberá enfrentar ante la justicia mexicana luego que su ex manager, Carla Oaxaca, lo acusara de abuso sexual mientras estuvieron trabajando juntos. La denuncia data desde el 2020 y fue ahora cuando la mujer decidió acudir a una instancia superior luego de enterarse que recibió el amparo que anteriormente le habían negado.

La ex representante del personaje “Chuponcito” contó al programa Ventaneando que mientras estuvieron trabajando juntos, durante casi 4 años, llegó a recibir ciertas insinuaciones, comentarios o acciones en contra de su voluntad que la hicieron recurrir a la denuncia. Dice que a pesar de haberle puesto un alto a sus pretensiones no fueron acatadas por el comediante quien hasta el momento asegura que no está pasando nada.

“Tuve que recurrir a la tercera instancia que es el amparo, acaba de salir la resolución y la justicia decide ampararme y protegerme en este proceso. Estoy satisfecha, ahora sé que la justicia sí existe. A partir de este momento el señor será notificado y vinculado a proceso para poder iniciar un juicio y que se decida la sentencia a la que se tenga que parar, les estaré informando del proceso”, dijo Oaxaca en una entrevista para Ventaneando.

Este no es el único señalamiento hacia José Alberto Flores, “Chuponcito”. En el 2020, su ex pareja Bárbara Estrada lo demandó por abuso sexual y extorsión. En el momento alegó que el comediante la obligaba a mandarle fotografías desnuda y luego amenazarla con hacerlas públicas luego que la relación entre ambos finalizara.

A estas mismas acusaciones se le unió la de Ivonne Luévano ex bailarina del show de “Chuponcito”, quien dijo que también la acosaba a ella, incluso la amenazaba con despedirla si no accedía a salir con él.

¿Quién es “Chuponcito?

Su nombre de pila es Alberto Flores Jandete y nació el 8 de abril de 1969. Su historia comenzó en Nezahualcóyotl, estado de México.

Chuponcito

Sus orígenes familiares han estado marcados por la carencia y humildad, aunque trabajadores honrados. Es practicante del cristianismo y su primera caracterización como payaso fue a los 7 años, después que su madre lo abandonara.

Antes de convertir a este tradicional personaje en emblemático, José Alberto se dedicó a la carpintería, albañilería, trabajó en una farmacia y fue chofer.

Chuponcito

Sus inicios profesionales se dieron en fiestas infantiles y presentación en circos, hasta que poco a poco su humor fue calando y le dio forma, se dedicó al público adulto que le ha dado apoyo con su singular estilo.

El nombre “Chuponcito” viene de los apodos que recibió de cuando era niño, por su baja estatura solían llamarlo “bodoque, chupón, tapón de alberca”, entre otros.